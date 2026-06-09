Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
-Politische Werbung-
Diese Bannerkampagne wurde gebucht von der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin. Anlass ist die Bewerbung des 17. Queerempfangs am 23. Juni 2026. Die Kampagne läuft mit 60.000 Einblendungen vom 8. Juni bis zum 21. Juni 2026. queer.de stellt dafür 302,52 Euro netto in Rechnung.
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58399

Archivbild: Jennifer Lopez im Jahr 2025 (Bild: Everwest / wikipedia)

US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez hat eigenen Worten zufolge nach ihrer Scheidung von Ben Affleck viel über sich nachgedacht. Nach der Scheidung habe sie dagesessen und sich gedacht: "Du musst dich verdammt noch mal selbst auf die Reihe kriegen. Was ist los mit dir?", erzählte die 56-jährige Queer-Ikone im Podcast "Smartless".

Lopez und Affleck (53) hatten 2022 geheiratet. Nach zwei Jahren Ehe reichte Lopez im Sommer 2024 die Scheidung ein. Die Sängerin und der Schauspieler waren in den 2000er Jahren schon einmal zusammen gewesen.

Die vergangenen beiden Jahre habe sie damit verbracht zu heilen und sich dabei erst richtig kennengelernt, berichtete Lopez nun. Sie habe gespürt, "dass es Dinge an mir gab, die ich ändern musste, die ich aber nicht verstand oder erkannte, und die bestimmte Dinge und eine bestimmte Art von Erfahrungen in mein Leben zogen".

Inzwischen habe sich vieles für sie verändert, schilderte die Schauspielerin. Sie habe sich auch ein neues Haus gekauft und ihre Kinder seien ausgezogen. "Der Mensch, der ich heute bin, unterscheidet sich so sehr von dem Menschen, der ich noch vor zwei Jahren war, das ist verrückt", sagte Lopez. "Und heute kann ich mein Leben wirklich betrachten, es so schätzen, wie es ist, und das, was ich mir selbst geschaffen habe, und wirklich glücklich sein". (cw/dpa)

Spotify
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Boulevard
15.06.26 | Management bestätigt
Bonnie Tyler ist aus künstlichem Koma erwacht
14.06.26 | "Der Verlust ist unermesslich"
Trauer um ABBA-Vertraute: Görel Hanser ist tot
11.06.26 | Tokio-Hotel-Star
Bill Kaulitz findet Manuel Neuer "ganz toll"
10.06.26 | Kirchenchef sprach mit sexuell fluidem Künstler
Papst Leo XIV. traf in Madrid auch Bad Bunny
10.06.26 | Darum entschied sie sich gegen Kinder
Hella von Sinnen: Dirk Bach "hätte uns bestimmt gerne Samen geschenkt"
09.06.26 | Zum 15. Todestag
"Immer in unseren Herzen": Eloy de Jong erinnert an verstorbenen Sohn
Neu auf queer.de
San Francisco
Christliche Baseball-Spieler protestieren gegen Pride-Spiel
Auch Homophobie gegen "unsere Werte"
Chemie-Gewerkschaft prüft Sexismus-Vorwürfe
"Echter harter Standortfaktor"
Kabinettsbeschluss: Bayern hat jetzt auch einen Aktionsplan Queer
"Sebastian" ist zurück
US-Schauspieler Simon Rex: Schwule Pornovergangenheit erobert Social Media
Drehstart in Österreich
"Das große Promi-Büßen": Diese Stars sind in nächster Staffel dabei
"Einseitige Darstellung dient nur der Stimmungsmache"
CSD Offenbach zu queer­feindlicher Gewalt: Nicht Herkunft der Täter entscheidend
Polizei sucht Zeug*­innen
Aschaffenburg: Jugendlicher zündet Regenbogen­fahne an
Rechte Provokation in Ostfriesland
Ermittlungen wegen Hitlergruß beim CSD Emden