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Olivia Jones würde sich über einen eigenen Platz freuen

Die niedersächsische Stadt Springe hat am Dienstag eine Bürger*­innen-Umfrage zur möglichen Benennung eines bislang namenlosen Platzes am Alten Rathaus nach der Dragqueen und LGBTI-Aktivistin Olivia Jones gestartet. Die Abstimmung läuft bis zum 12. Juli. Teilnehmen können Einwohner*­innen online über die BundID oder persönlich bei Terminen vor Ort.



Den Olivia-Jones-Platz hatte Springes Bürgermeister Christian Springfeld (parteilos) nach der Ausstrahlung des ZDF-Biopics "Olivia" im Mai vorgeschlagen. Die Initiative für die Umfrage geht auf den Ortsbürgermeister Uwe Lampe (parteilos) zurück, der dem Vorhaben kritisch gegenübersteht (queer.de berichtete). Die Ergebnisse der Befragung sollen dem Ortsrat vorgelegt werden. Dieser will nach der Sommerpause am 26. August über die mögliche Platzbenennung beraten und abstimmen.



"Gerne kommen wir dem Wunsch nach, ein Meinungsbild zu unserem Vorschlag einzuholen", erklärten Bürgermeister Springfeld, das Stadtmarketing und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Stefanie Hoffmann in einer Pressemitteilung der Stadt. "Unabhängig vom Ergebnis brennen wir unverändert dafür, dieses starke Zeichen zu setzen und den Platz neben dem Alten Rathaus in der Kernstadt in Olivia-Jones-Platz umzubenennen. Wir freuen uns daher über eine rege Teilnahme an der Umfrage und hoffen auf ein klares Votum für den Olivia-Jones-Platz und damit für Toleranz und Vielfalt in Springe."

Olivia Jones, die in Springe geboren wurde und aufwuchs, zähle zu den bekanntesten Persönlichkeiten Deutschlands und engagiere sich seit vielen Jahren für Toleranz, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt. "Die vorgeschlagene Platzbenennung soll Anlass sein, über die Bedeutung dieser Werte für die Stadtgemeinschaft ins Gespräch zu kommen." (mize)