Ermittlungen wegen Hitlergruß beim CSD Emden

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Der CSD fand am Samstag statt (Bild: csdemden / Instagram

Die bundesweit anhaltende Welle rechter Störversuche gegen queere Sichtbarkeit hat am vergangenen Wochenende auch das 50.000 Einwohner*­innen zählende ostfriesische Emden erreicht. Beim dortigen Christopher Street Day am Samstag kam es am Rande der Demonstration zu einem mutmaßlich rechtsextremistischen Vorfall.



Nach Angaben der zuständigen Polizeiinspektion Leer/Emden verlief die Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmenden sowie das anschließende Bühnenprogramm im Stadtgebiet insgesamt in einem "ruhigen und geordneten Rahmen". Die vorgesehenen Abläufe konnten demnach weitgehend planmäßig und ohne größere Tumulte durchgeführt werden.



Dennoch meldeten die Einsatzkräfte nach Abschluss der Veranstaltung die Einleitung von zwei Strafverfahren wegen politisch motivierter Vorfälle. Eine bislang nicht näher identifizierte Person zeigte am Rande des CSD eine verbotene Geste  nach Berichten der Regionalpresse handelte es sich dabei um einen verfassungsfeindlichen Hitlergruß. In einem zweiten Fall leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und den Tatverdächtigen dauern an.



Die Bedrohungslage für queere Menschen in der Region ist nicht neu. Bereits im Vorjahr kam es beim CSD in Emden zu einem schweren queer­feindlichen Übergriff, bei dem ein Teilnehmer aus der Puppy-Szene durch einen Faustschlag so schwer verletzt wurde, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste (queer.de berichtete). Die Täter stellten sich damals erst nach dem Einschalten des Staatsschutzes der Polizei.



Die Polizei betonte, dass sie auch nach dem offiziellen Ende der Versammlung verstärkt mit Einsatzkräften im Emder Stadtgebiet präsent blieb, um die sichere Abreise der CSD-Teilnehmenden zu gewährleisten. (cw)