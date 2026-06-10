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Aschaffenburg

Symbolbild (Bild: peter-steiner-1973-560957992 / pexels)

In Aschaffenburg hat ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende eine Regenbogen­fahne in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Polizeibericht beobachtete ein Zeuge in der Nacht zu Samstag gegen 1:20 Uhr, wie ein junger Mann an einem Gebäude auf ein Rolltor kletterte und anschließend eine aus einem Fenster hängende Regenbogen­fahne mit der Aufschrift "Peace" anzündete. Die Fahne brannte vollständig ab. Zudem wurden nach bisherigen Erkenntnissen eine Lichterkette sowie Teile des Fensterbretts beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend gemeinsam mit drei Begleitpersonen zu Fuß in Richtung Herstallturm. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: "etwa 17 Jahre alt, dunkles Haupthaar und Schnurrbart, Gucci-Kappe, schwarzes Oberteil, schwarze Sporthose, weiße Sneaker". Der Jugendliche war in einer vierköpfigen Gruppe unterwegs, bestehend aus zwei jungen Frauen im Alter von etwa 16 bis 17 Jahren, von denen eine auffallend klein gewesen sein soll, sowie einem weiteren männlichen Jugendlichen.

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Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf die beschriebenen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (06021) 857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Erst Ende Mai hatte Aschaffenburgs neuer CSU-Oberbürgermeister Markus Schlemmer ein Verbot von Regenbogenfahnen am Rathaus ausgesprochen (queer.de berichtete). (mize/pm)

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Aschaffenburg
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