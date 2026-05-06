"Das große Promi-Büßen": Diese Stars sind in nächster Staffel dabei

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Drehstart für "Das große Promi-Büßen": Zehn mehr oder weniger bekannte Gesichter sind an den österreichischen Erzberg gereist, um sich in der fünften Staffel öffentlich ihren Verfehlungen zu stellen. Joyn hat am Dienstagvormittag bekannt gegeben, wer in der neuen Ausgabe in der "Runde der Schande" Platz nehmen wird. Durch das Format führt erneut Dragqueen Olivia Jones (56). Angekündigt ist die Staffel für Herbst 2026 auf Joyn.



Der prominenteste Name im Cast ist Eike Immel. Von 1980 bis 1988 stand er erfolgreich im Tor der deutschen Nationalmannschaft und war Teilnehmer der Europameisterschaften 1980 und 1988 sowie den Weltmeisterschaften 1982 und 1986. Wie er nach seiner Karriere abstürzte, zeigte er im vergangenen Herbst schonungslos in der RTLzwei-Sozialdoku "Armes Deutschland  Stempeln oder abrackern?". Er bringt bereits einige Reality-TV-Erfahrung mit: Im Frühjahr 2025 nahm er an der Sat.1-Sendung "Promis unter Palmen" teil, ins Dschungelcamp zog er bereits 2008.

Kontroverse Reality-Gesichter und Social-Media-Stars

Neben Immel versammelt die Staffel zahlreiche bekannte Gesichter aus der deutschen Trash-TV-Landschaft. Mit dabei ist Georgina Fleur, die durch den "Bachelor" bekannt wurde und deren Lebenselixier nach Sender-Lesart die Aufmerksamkeit ist. Aus Dating-Formaten kommen auch Aleks Petrovic und Marwin Klute, die bei "Temptation Island VIP" mit frauenfeindlichen Äußerungen und Eifersuchtsszenen auffielen.



Auch Cosimo Citiolo, bekannt als "Checker vom Neckar", ist Teil der illustren Runde  ebenso wie Raffaela Raab, die sich als "militante Veganerin" mit provokativen Straßeninterviews auf TikTok und Instagram einen Namen gemacht hat. Weiter zum Cast gehören Sahel, die bei "Ex on the Beach" nach einem handgreiflichen Übergriff rausflog, sowie Nadja Großmann, die als "Queen of Gossip" durch Streits und das Verbreiten von Gerüchten bekannt wurde.



Vervollständigt wird das Teilnehmerfeld von Melissa Hofman und Annamiltina. Hofman wurde durch die "Realitystar Academy" bekannt, wo Mobbing- und Lästervorwürfe gegen sie laut wurden und sie einen Streit per Spuckattacke beendete. Momfluencerin Annamiltina geriet wegen eines Videos in die Kritik, in dem sie die koreanische Sprache als "Geheimsprache" bezeichnete  der Clip wurde als rassistisch und kulturell unsensibel kritisiert.



"Das große Promi-Büßen" startete im Juli 2022 auf ProSieben. Seit der im letzten Jahr gezeigten vierten Staffel ist die Show nur noch im Streamingportal Joyn zu sehen. Bislang gab es auch mehrere queere Teilnehmende, darunter Matthias Mangiapane. (spot/cw)