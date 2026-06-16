Queere Menschen willkommen: Bunte Aufkleber bei Polizei Gütersloh

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Der "RESPECT"-Aufkleber wurde bereits im Eingangsbereich der Polizeiwache Gütersloh angebracht (Bild: Polizei Gütersloh)

Die Kreispolizeibehörde Gütersloh ist der "RESPECT!"-Kampagne der Landesfachstelle blick* beigetreten und zeigt sich damit nach außen und innen als offener Ort, an dem queere Menschen willkommen sind und sich sicher fühlen können.



Im Mittelpunkt steht der bunte Aufkleber mit dem Wort "RESPECT", durch den für mehr Sichtbarkeit für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter und andere queere Personen im ländlichen Raum gesorgt wird. Der Aufkleber wurde bereits von Landrätin Ina Laukötter im Beisein von Polizei-Vertreter*­innen im Eingangsbereich der Polizeiwache Gütersloh angebracht.



"Mit den Aufklebern setzt die Polizei Gütersloh als Behörde ein sichtbares Zeichen, dass Menschen mit Respekt, Offenheit und Akzeptanz empfangen werden", heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Personen, die queer­feindliche Gewalt erleben, sollen ermutigt werden, Strafanzeigen zu stellen.



Um für den Themenkomplex zu sensibilisieren und Unsicherheiten über Begrifflichkeiten aufzulösen, erhalten die Polizei-Bediensteten Informationsmaterialien der Landesfachstelle blick*. Bereits Ende Mai fand eine interne Veranstaltung statt, in der auch Bezug zur polizeilichen Praxis hergestellt wurde. "Gemäß dem Diensteid, mit dem alle Polizistinnen und Polizisten schwören, Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben, setzt sich die Polizei Gütersloh für diskriminierte und besonders verletzliche LSBTIQ-Personen ein, nimmt ihre Anliegen ernst und schützt sie", so die Pressemitteilung. (cw/ots)