Sie ist jetzt Wirtin: Hanka Rackwitz eröffnet den "Dorfkrug"

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Freist

Hanka Rackwitz hat eine neue Berufung gefunden (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Hanka Rackwitz (57) steht jetzt hinter dem Tresen: Der frühere Reality-Star, der sich in der Sommer-Dschungelshow als asexuell geoutet hatte, hat den "Dorfkrug" im sachsen-anhaltischen Freist übernommen. Am Eröffnungstag warteten um Punkt zwölf Uhr knapp 40 Gäste vor der Tür, wie RTL berichtet.

Freist bei Gerbstedt zählt gerade einmal rund 270 Einwohner*­innen. Der "Dorfkrug" gehört seit weit über hundert Jahren zum Ort. Mit Gaststube, zweitem Gastraum, Saal, Bowlingbahn und Biergarten bringt das Gebäude reichlich Platz für einen Neustart mit. Dass Rackwitz überhaupt in der Gegend landete, war Zufall.

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, brachte ein Bekannter sie auf die Spur: "Mensch Hanka, wenn du was suchst, das könnte etwas für dich sein." Sie schaute sich das Objekt an und war sofort begeistert. Im Ort sei sie freundlich aufgenommen worden, auch Ortsbürgermeister Jens Denner habe früh mitgeteilt, dass die Gemeinde an einer Wiedereröffnung interessiert sei. Beim Umbau packt unter anderem ihr früherer Partner Pierre mit an.

Derzeit wohnt Rackwitz in Mücheln, doch sie möchte bald nach Freist ziehen. "Ich bin eine Dorfmaus, schließlich bin ich in Schafstädt im Saalekreis aufgewachsen", sagt sie über sich. Den "Dorfkrug" will sie zu einem Treffpunkt machen, an dem die Menschen mit entscheiden können, wie sich das Projekt entwickelt.

Konfrontation mit alten Zwängen

Dass sie heute Gäste empfängt und bewirtet, markiert für Rackwitz einen bemerkenswerten Wandel. Nachdem Waschzwänge und Ängste ihr Leben über 30 Jahre lang bestimmt hatten und sie 2017 öffentlich darüber sprach, hat sie viele ihrer Probleme hinter sich gelassen. Der Alltag als Wirtin bleibt dennoch eine Herausforderung. "Wenn ich die Zwänge noch hätte, würde nichts von dem gehen, was ich hier tue", erklärt sie gegenüber RTL. Sogar fremden Urin habe sie schon weggewischt. "Musste ja machen." (spot/cw)

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