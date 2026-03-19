Hessen: 160.000 Euro für "Rainbow Refugee Support"

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Diese Bannerkampagne wurde gebucht von der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin. Anlass ist die Bewerbung des 17. Queerempfangs am 23. Juni 2026. Die Kampagne läuft mit 60.000 Einblendungen vom 8. Juni bis zum 21. Juni 2026. queer.de stellt dafür 302,52 Euro netto in Rechnung.
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Florian Beger von AIDS-Hilfe Hessen und Staatssekretärin Katrin Hechler bei der Übergabe des Bescheids (Bild: HMSI)

Auf dem Hessentag in Fulda hat die hessische Integrations-Staatssekretärin Katrin Hechler (SPD) der AIDS-Hilfe Hessen einen Förderbescheid über rund 160.000 Euro für das Projekt "Rainbow Refugee Support" übergeben.

"Es freut mich, dass wir die Unterstützung auch 2026 fortsetzen können", erklärte Hechler laut einer Pressemitteilung ihres Ministeriums. "Der 'Rainbow Refugee Support' leistet wichtige Arbeit, um Menschen zu unterstützen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Identität verfolgt wurden und zu uns nach Deutschland geflüchtet sind."

Das Projekt, das mit vollem Namen "Hessisches Netzwerk Lebens-, Sozial- und Gesundheitsberatung für queere Menschen mit Flucht- bzw. Migrationsgeschichte  Rainbow Refugee Support" heißt, führt soziale Arbeit mit ehrenamtlichem Engagement aus der queeren Community zusammen. Dabei werden Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund an der Umsetzung beteiligt. Auf dieser Grundlage finde Integrationsarbeit statt, die nicht nur seitens der Erstaufnahmeeinrichtungen, sondern auch von Kommunen und der hessischen LGBTI-Community geschätzt werde, führte die Staatssekretärin weiter aus.

Das Projekt "Rainbow Refugee Support" wird in Trägerschaft der AIDS-Hilfe Hessen durch die regionalen Aidshilfen vor Ort umgesetzt. Es bietet Unterstützung für queere Geflüchtete in allen Regionen Hessens. Zu den spezifischen Leistungen zählen Begleitung im äußeren Coming-out, für das die Flucht häufig erst die Grundlage schafft, Gesundheitsberatung, Arbeit mit spezifischen Traumatisierungen sowie Gruppenangebote, um Isolation und Vereinsamung vorzubeugen und die Integration in die queere Community zu stärken. Darüber hinaus unterstützt das Projekt Kommunen und Erstaufnahmeeinrichtungen in Fragen der Zuweisung und Unterbringung und bietet Schulungen an. (cw/pm)

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