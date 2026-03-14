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"Heated Rivalry"-Star

Nach Hakenkreuz-Jugendfoto: Peloton beendet Kooperation mit Hudson Williams

Ein Jugendfoto mit einem auf das Gesicht gekritzelten Hakenkreuz hat Konsequenzen für "Heated Rivalry"-Star Hudson Williams. Aus dem Umfeld des Schauspielers wird beteuert, dass dieses Bild nicht seinen Charakter widerspiegle.


Ein Jugendfoto von Hudson Williams (li.) macht dem Schauspieler zu schaffen (Bild: X, IMAGO / Image Press Agency)

Das amerikanische Fitnessunternehmen Peloton hat sämtliche Social-Media-Inhalte und Videos einer gemeinsamen Kampagne mit dem Schauspieler Hudson Williams aus der Erfolgsserie "Heated Rivalry" gelöscht. Grund für die Distanzierung sind alte Highschool-Fotos des Kanadiers, die kürzlich im Internet auftauchten und millionenfach geklickt wurden. Die Aufnahmen zeigen Williams im Teenageralter mit mehreren auf seine Haut und sein Shirt mit Filzstift gemalten Symbolen und Wörtern  darunter auf der Stirn ein Hakenkreuz.

Aus dem Umfeld des Schauspielers wurde umgehend klargestellt, dass das Foto in keiner Weise seine tatsächlichen Werte, Überzeugungen oder seinen Charakter widerspiegle. So sei Williams nicht bewusst gewesen, was auf sein Gesicht gezeichnet wurde, als das Foto entstand. Berichten zufolge nahm er während seiner Highschool-Zeit in der Provinz British Columbia an einer Camping-Tradition teil, bei der Jugendliche zusammenkommen, trinken und sich gegenseitig von oben bis unten bemalen. Dennoch zog Peloton kurz nach dem Bekanntwerden laut dem Klatschportal TMZ Konsequenzen und tilgte die im April gestartete Werbeaktion von seinen Plattformen.

"Das Internet ist verrückt"

In den sozialen Netzwerken löste der Schritt gemischte Reaktionen aus. Unterstützung erhielt Williams unter anderem von Marvel-Star Simu Liu ("Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"), der das Online-Verhalten kritisiert und vor gezielten Hetzkampagnen durch "bösartige Akteure" im Netz warnte. "Das Internet ist verrückt", so Liu.

/ hudsonwupdates | Die Peloton-Werbeaktion wurde vor dem Auftauchen des Bildes als Erfolg gewertet

Der berufliche Erfolg des Schauspielers scheint durch den Vorfall im Vorfeld der zweiten Staffel der queeren Erfolgsserie "Heated Rivalry" bislang kaum beeinträchtigt: Das Hauptdarsteller-Duo wurde erst kürzlich für die renommierten "Television Critics Association Awards" 2026 nominiert.

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen von "Heated Rivalry" sollen im August beginnen. Showrunner Jacob Tierney schreibt aktuell unter Hochdruck an den Drehbüchern. Inhaltlich orientiert sich die zweite Staffel an dem Fortsetzungsroman "The Long Game" von Rachel Reid. Die Geschichte springt ein paar Jahre nach vorne. Es wird emotionaler und ernster: Shane (Williams) und Ilya (Connor Storrie) müssen sich der Herausforderung stellen, dass ihre geheime Beziehung vor ihren Teams und der Öffentlichkeit auffliegen könnte, während Ilya zudem mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen hat. Voraussichtlich werden die neuen Folgen im Frühjahr 2027 veröffentlicht. (cw)

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