Fox News erklärt Karamellkuchen für "zu schwul"

Heute, 16:35h 3 Min.

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Moderator Jesse Watters hat im US-Sender Fox News Channel während eines bizarren Live-Beitrags zum "Nationalen Tag des Fudges" (Weichkaramell) gescherzt, dass ein Fudgekuchen "zu schwul" für den anwesenden US-Vizepräsidenten JD Vance sei. Er bezog sich dabei offenbar auf ein derbes Schimpfwort gegen Schwule im englischen Sprachraum.



Konkret überreichte Waters am Ende einer Episode der Talkshow "The Five" Vance einen Essiggurkenkuchen und witzelte: "Ich wollte eigentlich einen Fudge-Kuchen machen, weil heute der Nationale Tag des Fudges ist, Herr Vizepräsident, aber ich dachte, das wäre zu schwul, also habe ich stattdessen einen Gurkenkuchen gemacht." Vance lachte daraufhin, bevor er sich bei dem Moderator für den Kuchen bedankte.



Watters: Its national fudge day but I thought it would be too gay so I did pickle cake instead



Perino: Enjoy your pickle cake Mr. Vice President. pic.twitter.com/XjRPtRfPqP Acyn (@Acyn) June 16, 2026 / Acyn

Das Wort "Fudge" allein ist eigentlich keine direkte Bezeichnung für homosexuelle Männer, aber es ist der zentrale Bestandteil eines im englischen Sprachraum sehr bekannten, abwertenden und vulgären Schimpfworts "Fudge Packer" (also Fudge-Verpacker). Der Begriff entstand Ende der Siebzieger-, Anfang der Achtzigerjahre in den USA und in Großbritannien als homophober Slang. Die Logik dahinter ist ein vulgärer, bildlicher Vergleich zwischen der extrem dichten, klebrigen, braunen Fudge-Masse, die bei der Herstellung oft in feste Formen gepresst oder in Boxen "gepackt" wird, und Analverkehr unter Männern. Im Englischen gilt der Ausdruck als schwere Beleidigung.

Kritik auf Social Media

Auf Social Media wurde der Ausdruck scharf kritisiert. So wird Fox News vorgeworfen, alte queerfeindlicher Schimpfworte wieder hoffähig machen zu wollen. Viele machten sich auch darüber lustig, dass der Sender den Fudge-Kuchen ausgerechnet durch ein "noch schwuleres" Gebäck ersetzte. Ein Nutzer schrieb etwa: "Die Vorstellung, dass 'Fudge' zu schwul fürs bundesweite Fernsehen ist, aber ein Gewürzgurken-Kuchen durchgeht. Weil Gurken ja natürlich alle überhaupt nicht wie Penisse geformt sind."



The idea that "fudge" is too gay for national television, but a pickle cake gets a pass. Because, of course, pickles aren't all shaped like penises. @JesseBWatters pic.twitter.com/RfniD4aAzz J. Strand (@DJ_Ajaxx) June 17, 2026 / DJ_Ajaxx

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Die "Fudge"-Bemerkung ist nicht das erste Mal, dass Watters mit Kommentaren Kontroversen ausgelöst hat. Im Juli 2024 behauptete er etwa in seiner Fox-News-Sendung, er habe "Wissenschaftler sagen hören, dass ein Mann, der eine Frau wählt, sich dadurch praktisch in eine Frau verwandelt"  damals wurde bekannt, dass Kamala Harris bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump antreten würde. Anfang des Jahres sagte der Fox-News-Moderator, während er seine selbst ernannten "Regeln für Männer" darlegte: "Einer der Gründe, warum man nicht aus einem Strohhalm trinkt, ist die Art und Weise, wie sich die Lippen dabei schürzen. Das ist sehr feminin."



Fox News mit dem Hetero-Kuchen (Bild: Screenshot Fox News Channel)

Der Sender Fox News Channel ist kein Nachrichtenkanal im traditionellen Sinne, sondern das wichtigste mediale Sprachrohr der konservativen Bewegung in den Vereinigten Staaten. Der Sender hat eine enorme Macht innerhalb der Republikanischen Partei. Er bestimmt oft mit, welche Themen den Konservativen im Land wichtig sind. Immer wieder setzt der Kabelsender dabei auf Queerfeindlichkeit. So wurde etwa ein Regenbogen-Lego-Set als "rassistisch" kritisiert oder die LGBTI-Akzeptanz in Kalifornien für Waldbrände verantwortlich gemacht. (dk)