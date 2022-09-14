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Komikerin Hella von Sinnen hat jetzt einen eigenen Podcast  obwohl sie das Medium als Hörerin jahrelang ignoriert hat. "Ganz ehrlich: Ich höre selbst gar keine Podcasts. Das Thema ist all die Jahre komplett an mir vorbeigegangen", sagte die 67-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.



"Zwar wurde ich zwei- oder dreimal in Podcasts eingeladen und habe mir diese speziellen Folgen danach auch angehört, bin aber nie auf die Idee gekommen, mir andere Formate anzuhören", gab sie zu.

Von Sinnens Podcast gibt's auch als Video

Der Grund für ihr Desinteresse sei einfach: Sie liebe einfach Bilder. "Ich bin eine ausgewiesene Streamerin, eine Serienbingerin, eine Filmeguckerin und nicht zuletzt eine begeisterte Comic-Leserin", sagte von Sinnen.



Ihr erster eigener Podcast "Gestatten, von Sinnen!", von dem jeden Freitag eine neue Folge erscheint, vereint beides: Man kann ihn hören, aber auch im Video sehen. Viele Podcasts gehen mittlerweile diesen Weg und verbinden Bild mit Ton. Von Sinnen findet das in ihrem Fall sehr gut. "Ich kann also weiterhin meine bunten Jacken tragen und jeder sieht es", sagte sie.

Erfahrung aus Kölner Kneipen

In dem Format spricht die lesbische Entertainerin mit anderen Promis, unter anderem mit Mike Krüger und Evelyn Burdecki. Von Sinnen, die nach einem schweren Sturz im Jahr 2024 zurück in der Öffentlichkeit ist, hält sich für sehr geeignet für diese Rolle.



"Durch meine Fernseharbeit bin ich zwar eher als viel sprechende Quizzerin oder als ewige Zankerin mit Hugo Egon Balder bekannt, aber im Herzen war ich mein Leben lang eine interessierte Zuhörerin", sagte sie. "Schon in den 80er Jahren bin ich sehr gerne ganz alleine in Kölner Kneipen gegangen, um mich einfach an den Tresen zu setzen." Wer auch immer dort gesessen habe, sei schnell in ein tiefgründiges Gespräch verwickelt worden.





| Direktlink | Die erste Episode mit Mike Krüger

Sie sei aufrichtig an Menschen und ihren Geschichten interessiert, sagte von Sinnen. "Darauf kommt man heute vielleicht nicht so spontan, weil viele denken, die Hella wolle ohnehin nur am liebsten von sich selbst erzählen."



Die 67-Jährige wurde als Komikerin, Moderatorin und Entertainerin bekannt  unter anderem mit der RTL-Show "Alles Nichts Oder?!" und dem Comedy-Quiz "Genial daneben".



Ihr Podcast ist eine Produktion der Firma Re*play, des Podcast-Studios von Raab Entertainment. Das Label wird unter anderem von Stefan Raab geleitet. (cw/dpa)