Thorsten Schorn absolviert seltenen Auftritt mit seinem Ehemann



Thorsten Schorn zeigt bei einer Veranstaltung in Köln seinen Piero (Bild: IMAGO / Sven Simon)

Heute, 12:14h 2 Min.

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Moderator Thorsten Schorn (50) hat einen seltenen Red-Carpet-Auftritt mit seinem Ehemann Piero hingelegt. Beide strahlten beim Sommerfest der Film- und Medienstiftung NRW in Köln in die Kameras. Der ESC-Kommentator präsentierte sich in einem hellen Jackett mit passender Hose und einem blau gemusterten Hemd. Sein Mann setzte auf eine Kombination aus einem grau-beigen Jackett und einer Hose, darunter trug er ein weißes Shirt.



Das Paar zeigt sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit und hält seine Beziehung privat. Immerhin: Im Mai verriet Schorn schon, dass Nino de Angelo, der beim Eurovision Song Contest 1989 für Deutschland angetreten ist, der Onkel zweiten Grades seines Mannes ist (queer.de berichtete).



Schorn feierte 2014 sein Coming-out am Ende einer Radiosendung der Jugend- und Popwelle 1Live des Westdeutschen Rundfunks. Er nahm damals Bezug zum Coming-out des Fußballspielers Thomas Hitzlsperger und erklärte: "Ich bin Thorsten Schorn und schwul und tschüss" (queer.de berichtete). Rund 16 Jahre arbeitete er als Moderator bis 2017 bei dem Sender. Danach wechselte er zu der älteren Pop- und Informationsradiowelle WDR 2. Er arbeitet neben dem WDR auch für die ebenfalls in Köln angesiedelte RTL-Group. So ist er etwa Spielleiter bei der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" oder bei den Vox-Shows "Shopping Queen" oder "Guidos Deko Queen" die markante Stimme aus dem Off.

Auch diese Stars waren dabei

Thorsten Schorn und sein Ehemann waren nicht das einzige Paar auf dem roten Teppich. Christoph Maria Herbst kam zusammen mit Ehefrau Gisi. Daneben waren weitere Promis aus der deutschen Medienbranche vertreten, darunter Fernsehmoderatorin Laura Karasek, Schauspieler Henning Baum, Komikerin Martina Hill und Schauspielerin Annette Frier. Wie die Film- und Medienstiftung NRW auf Instagram mitteilte, waren rund 800 Persönlichkeiten "aus Film, Fernsehen, Medien, Kultur, Wirtschaft und Politik" anwesend.



Gefeiert wurde in diesem Jahr das 35-jährige Jubiläum der Stiftung. Diese vergibt Fördergelder an Produzent*innen, Filmemacher*innen, Drehbuchautor*innen und Medienunternehmen und unterstützt außerdem die Entwicklung des Medienstandorts Köln beziehungsweise des gesamten Bundeslands Nordrhein-Westfalen. (spot/dk)