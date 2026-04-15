Bundeskanzler Merz nimmt ABBA-Vergleich mit Humor

Heute, 12:36h 2 Min.

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Beim G7-Gipfel in Évian-les-Bains sorgte ein Auftritt von Friedrich (70) und Charlotte Merz (65) sowie Emmanuel (48) und Brigitte Macron (73) für einen ungewöhnlichen Vergleich: Die "heute-show" sah darin einen ABBA-Moment. Das lag an den offenbar unabsichtlich abgestimmten Outfits. Der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident wählten jeweils einen Anzug, Brigitte Macron stand in einem weißen Kostüm neben Charlotte Merz, die einen weißen Blazer und dunklen Rock trug. "Neues Album? Abba gemeinsam in Frankreich unterwegs", titelte die "heute-show" auf Instagram dazu.



Der Witz erreichte auch Friedrich Merz selbst. Auf dem Instagram-Account des Kanzlers heißt es: "Zugegeben: auch wir sehen Gemeinsamkeiten, liebe @heuteshow." Und weiter: "ABBA forever  wie die deutsch-französische Freundschaft." Ein Foto des aktuellen Treffens und eine Aufnahme der Band unterstrichen den Vergleich.



Merz schenkt Trump sein eigenes Deutschland-Trikot



Drei Tage lang war der Bundeskanzler am Genfersee zu Gast. Der G7-Gipfel war für ihn dabei nicht nur von politischen Gesprächen geprägt. Friedrich Merz überraschte Donald Trump (80) mit einem sportlichen Geschenk: Er überreichte dem US-Präsidenten anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft ein Deutschland-Trikot mit der Rückennummer 47 und dem Namen Trump. Der 45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten hatte am 14. Juni seinen 80. Geburtstag mit einem queer­feindlichen Event gefeiert. Auf Instagram gratulierte der Bundeskanzler ihm nachträglich und ergänzte: "Schließlich gehören wir zum selben Team."



Sowohl Deutschland als auch die USA haben bereits ein Spiel der Gruppenphase hinter sich. Die USA gewannen mit 4:1 gegen Paraguay, Deutschland siegte mit 7:1 gegen Curaçao. (spot/cw)