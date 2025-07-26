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Am Mittwochnachmittag ist es nach Angaben der Polizei im Grüneburgpark in Frankfurt am Main zu einem offensichtlich homo­sexuellenfeindlichen Angriff auf zwei schwule Männer gekommen. Der Tatverdächtige floh unerkannt.



Die beiden Opfer saßen gegen 13:25 Uhr auf einer Parkbank im Park, der im Frankfurter Stadtteil Westend unmittelbar an den Palmengarten sowie an den Campus Westend der Goethe-Universität grenzt. Plötzlich sei ein Mann auf die beiden zugegangen und habe sie aufgefordert, den Park zu verlassen. Darüber hinaus habe er sie homophob beleidigt.



Nachdem die beiden den Park nicht verließen, habe der Mann auf sie eingeschlagen und weiter auf einen der beiden eingetreten, nachdem er schon am Boden lag. Die beiden Männer wurden durch den Angriff verletzt. Der Angreifer floh zu Fuß in Richtung Palmengarten, als unbeteiligte Zeug*­innen einschritten.



Die Polizei veröffentlichte auch eine Täterbeschreibung: Demnach war der Schläger 40 bis 50 Jahre alt, hatte ein "südeuropäisches Erscheinungsbild", graue Haare sowie einen grauen Bart. Er soll schwarze sportliche Kleidung getragen haben und mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein.



Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer etwas von der Tat mitbekommen hat, sollte sich unter der Telefonnummer (069) 755-10300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Erst am vergangenen Wochenende meldete die Frankfurter Polizei einen homosexuellenfeindlichen Zwischenfall an einem S-Bahnhof, bei der zwei Männer queerfeindlich beleidigt und anschließend körperlich angegangen worden sind (queer.de berichtete). (cw)