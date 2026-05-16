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TV-Tipp

Queere Flucht zu Fuß aus dem Gazastreifen

Am späten Freitagabend auf arte: In ihrem Dokumentarfilm "Die Schöne aus Gaza" begleitet die französische Regisseurin Yolande Zauberman fünf palästinensische trans Frauen, denen die Flucht nach Tel Aviv geglückt ist.


Der Dokumentarfilm "Die Schöne von Gaza" lässt vier nach Tel Aviv geflüchtete trans Frauen zu Wort kommen (Bild: Unité / Phobics)

Inspiriert wurde die Dokumentation "Die Schöne aus Gaza", die vor Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas gedreht wurde, durch eine zufällige Begegnung: Für ihren Film "M" (2018) hatte die französische Regisseurin Yolande Zauberman in Tel Aviv einige trans Statistinnen engagiert. Erst als sie zurück in Paris war, hörte sie, dass eine von ihnen zu Fuß von Gaza in die israelische Metropole geflüchtet sein soll. "Ich musste sie wiederfinden", setzte sie sich in den Kopf. "In meinem Kopf nannte ich sie 'Die Schöne aus Gaza'."

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In ihrer Doku, die arte in der Nacht zu Samstag um 0:35 Uhr ausstrahlt (bereits jetzt kann sie in der arte-Mediathek gestreamt werden), sucht Zaubermann mit einem Foto nach ihrer früheren Statistin. In Tel Aviv lässt sie die trans Frauen Talleen Abu Hanna, Israela, Nadine, Danielle und Nathalie zu Wort kommen. Sie alle sind aus den palästinensischen Gebieten geflohen, um endlich ein offenes Leben führen zu führen.

"Wenn ich zurückkehre, werden mich meine Brüder töten"

Der Film thematisiert ihre Ängste und Träume sowie die Gefahr, von der eigenen Familie oder Bekannten gefunden zu werden. Aussagen wie "Wenn ich zurückkehre, werden mich meine Brüder töten", machen die Brutalität deutlich, der sie ausgesetzt sind. Die Dokumentation scheut sich nicht, diese Realität ungeschönt zu zeigen  und schafft zugleich Raum für Würde und Selbstbehauptung.

Direktlink | Trailer mit englischen Untertiteln
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"Die Schöne von Gaza" ist keine leichte Kost. Die Dokumentation fordert heraus, provoziert und berührt  und bleibt doch ein Plädoyer für Menschlichkeit in einer von Konflikten zerrissenen Region. Weltpremiere feierte der Film vor zwei Jahren beim Filmfestival in Cannes. Die Titelheldin bleibt bis zum Ende des Films leider unauffindbar. (cw/pm)

Infos zum Film

Die Schöne von Gaza. Dokumentarfilm. Frankreich 2023. Regie: Yolande Zauberman. Laufzeit: 75 Minuten. Sprache: englisch-arabisch-französisch-neuhebräische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Verfügbar in der arte-Mediathek. TV-Ausstrahlung am Samstag, den 20. Juni 2026 um 0:35 Uhr auf arte.
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