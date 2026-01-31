Heute, 13:39h 3 Min.

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Die amerikanische LGBTIQ-Organisation GLAAD schlägt Alarm: Künstliche Intelligenz (KI) droht die gleichen Vorurteile, Fehlinformationen und Hasskampagnen zu reproduzieren und zu verstärken, die bereits seit Jahren die klassischen Social-Media-Plattformen plagen. Das geht hervor aus dem GLAAD-Bericht "Build for Everyone: A Framework for LGBTQ Representation and Safety in AI" (etwa: KI für alle: Ein Sicherheits- und Repräsentations-Leitfaden für die LGBTQ-Community). In dem Text wird eindringlich davor gewarnt, dass unregulierte oder schlecht trainierte KI-Modelle reale Gefahren für die queere Community bedeuten  von algorithmischer Diskriminierung bei der Kreditvergabe bis hin zu gefährlichen medizinischen Fehlinformationen.



So heißt es etwa, dass im neuen Llama-4-Modell von Meta "Konversionstherapien" für Homosexuelle empfohlen worden seien  und zwar auf die Frage des angeblichen Elternteils eines frisch geouteten Kindes, das nach Informationen sucht. Dabei sind sich medizinische Fachorganisationen einig, dass diese Art von "Heilung" nicht möglich sei und die Betroffenen in die Depression oder sogar den Suizid treiben.



Zudem würden automatisierte Systeme mangels Verständnisses für die Zusammenhänge dazu neigen, legitime queere Inhalte und Stimmen übermäßig zu blockieren oder per Shadowban, also eine heimliche Blockierung, unsichtbar zu machen. Vorhersagende KI-Systeme, die in sensiblen Bereichen wie dem Banken- und Wohnungswesen oder bei Bewerbungsprozessen eingesetzt werden, drohten zudem queere Menschen systematisch zu benachteiligen, wenn sie mit voreingenommenen Daten gefüttert werden.

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Drastische Sorgen in der trans Community

Die Sorge innerhalb der Community ist laut aktuellen Daten riesig. Bereits eine Umfrage von "LGBT Tech" aus dem Jahr 2025 zeigte, dass 73 Prozent der queeren Erwachsenen Angst vor KI-gesteuerter Desinformation haben. Bei trans Personen liegt dieser Wert sogar bei alarmierenden 89 Prozent.



Wenn KI-Systeme auf Daten basieren, die queere Identitäten als "abnormal" oder Rechte als "umstritten" umschreiben, habe das drastische Konsequenzen für den Alltag. GLAAD-Präsidentin Sarah Kate Ellis kommentierte dies mit den Worten: "Neutralität ist keine Option mehr. KI-Systeme, die auf Daten trainiert wurden, die LGBTQ-Leben fälschlicherweise als 'Randerscheinung' positionieren oder unsere Gleichberechtigung als 'kontrovers' behandeln, oder die hochentwickelte Desinformation über LGBTQ-Menschen nicht abfangen, bedrohen unsere Gesundheit, Sicherheit und Bürgerrechte."

GLAAD: Verantwortung statt "algorithmischer Monokultur"

Das Problem liege laut GLAAD vor allem darin, dass eine Handvoll amerikanischer Tech-Giganten das Fundament für fast alle nachfolgenden Apps bilde. Dies führe zu einer "algorithmischen Monokultur".



GLAAD forderte die Entwickler*innen auf, kontinuierliche menschliche Kontrollen einzusetzen und ihre Trainingsdaten laufend zu aktualisieren, um mit der Evolution von Online-Hass Schritt zu halten. Denn KI birgt laut dem Bericht theoretisch auch große Chancen für die Community  etwa als sicherer Raum, um das eigene Coming-out zu üben, oder für Eltern, um verlässliche Informationen zu finden. Damit das gelingt, müssten die Firmen jedoch jetzt handeln: "Wenn KI an LGBTQ-Menschen scheitert, scheitert sie an allen. Unternehmen müssen weiterhin daran arbeiten, die KI-Gerechtigkeit zu verbessern, Vorurteile zu bekämpfen und die Sicherheit und Qualität von KI-Produkten für LGBTQ-Menschen und für alle zu stärken." (cw)