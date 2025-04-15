Lil Nas X spricht offen über bipolare Störung und Reha



Lil Nas X geht es nach seiner Diagnose wieder besser (Bild: Universal)

Heute, 14:20h 3 Min.

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In den letzten Monaten war es ruhig um den 27-jährigen Rapper Lil Nas X geworden. Am Mittwoch meldete er sich mit einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram bei seinen Fans zurück. Der Musiker erklärte, dass er sich nach einer intensiven Zeit der Behandlung in einer Rehabilitations-Einrichtung nun wieder zu Hause befinde, um sich zu erden.



Besonders bemerkenswert war seine Offenheit bezüglich seiner mentalen Gesundheit. Lil Nas X teilte mit, dass bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert wurde  eine Gewissheit, vor der er lange die Augen verschlossen habe: "Ich hatte das Gefühl, dass ich es eigentlich schon seit ein paar Jahren wusste. Aber ich wollte es nicht zugeben, weil ich keine Medikamente nehmen wollte und weil ich nicht wollte, dass die Leute anders über mich denken", so der 27-Jährige. "Ich bin schon schwarz und schwul. Ich dachte nur: 'Verdammt, Gott.' Schwarz, schwul, bipolar? Ich spiele das Leben quasi auf dem extremen Schwierigkeitsgrad."



Als bipolare Störung wird eine chronische psychische Erkrankung beschrieben, die durch extreme, unvorhersehbare Schwankungen der Stimmung, der Energie und des Aktivitätsniveaus gekennzeichnet ist. Früher wurde dies auch oft als manisch-depressive Erkrankung bezeichnet. Die Krankheit entsteht meist durch ein Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung, biologischen Prozessen im Gehirn  etwa einem Ungleichgewicht von Botenstoffen  und äußeren Auslösern wie starkem Stress oder traumatischen Erlebnissen. Die Erkrankung ist zwar nicht im klassischen Sinne heilbar, lässt sich heute aber sehr gut mit Medikamenten und Psychotherapie behandeln.

Hilfe statt juristischer Konsequenzen

Die offizielle Diagnose steht in engem Zusammenhang mit einem Vorfall im August 2025, bei dem der Künstler nach einem verwirrten Auftreten in Unterwäsche in Los Angeles festgenommen worden war und sich mit Vorwürfen wegen Widerstands und Körperverletzung konfrontiert sah (queer.de berichtete). Im April 2026 entschied ein kalifornisches Gericht jedoch, dass der Vorfall eine direkte Folge seiner (damals noch unentdeckten) Erkrankung war (queer.de berichtete). Statt einer Haftstrafe wurde ihm die Teilnahme an einem zweijährigen psychologischen Behandlung auferlegt. Hält er sich an diese Auflage, werden die Anklagen nach Beendigung der Therapie vollständig fallengelassen. Heute wird der Sänger professionell therapeutisch und psychiatrisch begleitet, was ihm laut eigener Aussage enorm hilft.



Für seine Fans hat der Musiker trotz der schweren Monate vor allem eine hoffnungsvolle Botschaft im Gepäck. Er fühle sich endlich wieder freier und sei bereit für das nächste Kapitel: "Um es ernster zu sagen: Mir geht es viel besser. Ich fühle mich besser. Ich kreiere wieder völlig frei und ich habe weniger Angst im Herzen. [...] Ich wollte euch wissen lassen, dass neue Musik auf dem Weg ist."



Zum Abschluss des Videos bedankte sich Lil Nas X sichtlich bewegt bei seiner Community für die anhaltende Unterstützung: "Wir haben zusammen so viel durchgemacht. Danke, dass ihr zu mir gehalten habt. Ich liebe euch, und alles, was ich tun will, ist, euch und mich selbst weiterhin stolz zu machen." (cw)