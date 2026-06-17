Eine queere Liebesgeschichte bringt Familie Merz ins Wanken

Heute, 02:54h 2 Min.

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Pünktlich zum Pride Month sorgt in der erfolgreichen ZDF-Reihe "Merz gegen Merz" eine queere Liebesgeschichte für Aufregung: Im vierten Film "Entscheidungen" möchte sich Maria (Claudia Rieschel) mit ihrer neuen Partnerin Silvia (Alexandra von Schwerin) verloben  und stellt damit ihre Familie vor einige unerwartete Herausforderungen. Ihr Coming-out hatte Maria bereits im letzten Film "Geständnisse", der Ende Mai ausgestrahlt wurde.

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Eine späte Liebe, die einiges in Bewegung setzt

In der Chaos-Familie müssen sich Anne (Annette Frier) und Erik (Christoph Maria Herbst) nicht nur mit den lesbischen Heiratsplänen, sondern auch mit ihren eigenen Vorstellungen von Familie, Veränderung und Liebe auseinandersetzen. Zwischen Käsebuffet, Schokobrunnen und den üblichen Merz-Katastrophen erzählt der Film mit viel Humor und Herz von einer späten Liebe, die selbstverständlich sein sollte  aber dennoch einiges in Bewegung setzt.



Jonas (Nikolaus Benda, M.) ist für die Party von Silvia (Alexandra von Schwerin, l.), und Maria (Claudia Rieschel, r.) verantwortlich und schlägt mit der Planung komplett über die Stränge (Bild: ZDF / Brendan Uffelmann)

Die geplante Verlobungsfeier löst im Film eine Kettenreaktion aus: Marias Noch-Ehemann Ludwig, der an Demenz erkrankt ist, haut aus seinem Pflegeheim ab. Als klar wird, dass Ludwig sich einsam fühlte und seine letzte Reise antreten will, begibt sich die gesamte Familie Merz auf einen Roadtrip. Sämtliche Probleme kommen selbstverständlich mit...

TV-Ausstrahlung erst im August, aber schon jetzt in der ZDF-Mediathek

Das ZDF beschreibt den neuen "Merz gegen Merz"-Film als "herzerwärmende und herrlich komische Komödie über die schrecklich-schönste Gemeinschaft der Welt: die eigene Familie". Obwohl die TV-Ausstrahlung erst am 20. August 2026 stattfinden soll, kann "Entscheidungen" bereits jetzt  quasi als "Geschenk" des Senders zur CSD-Saison  in der ZDF-Mediathek gestreamt werden. Das Drehbuch stammt von Grimme-Preisträger Ralf Husmann und Annekathrin Lang, Regie führte Felix Stienz. (cw)