Delmenhorst: Prideflagge vom Marktplatz gestohlen

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Symbolbild (Bild: ChatGPT)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die von der Stadt Delmenhorst zum Pride Month gehisste Regenbogen­fahne vom Marktplatz entwendet und der dafür genutzte Fahnenmast beschädigt. Das berichtete u.a. das "Delmenhorster Kreisblatt".



"Wir bedauern und verurteilen den Diebstahl der Flagge auf Schärfste und sehen darin ein Zeichen für die wachsende Queer­feindlichkeit in unserer Gesellschaft", erklärte der CSD Delmenhorst in einem Statement auf Facebook. "Der Vorfall zeigt, warum wir Demonstrationen wie den CSD brauchen: Selbst ein friedliches Symbol für Liebe und Toleranz ist so einem Risiko ausgesetzt."



Der CSD-Verein arbeitet nach eigenen Angaben gemeinsam mit der Stadt bereits an einem Ersatz für die gestohlene Pridefahne. Der Vorfall sei zudem bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden.



Der zweite CSD in Delmenhorst findet am 19. September 2026 statt. An der ersten Pride-Demonstration im vergangenen Jahr beteiligten sich über 2.000 Menschen. (cw)

