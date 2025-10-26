Frankfurt: 19-Jähriger am Rathenauplatz homophob beleidigt

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In der Nacht zu Sonntag hat ein 20-Jähriger in Frankfurt am Main einen 19-Jährigen mehrfach homofeindlich beschimpft. Das meldete das Polizeipräsidium der hessischen Metropole am Sonntagmittag.



Laut Polizeibericht traf eine angeforderte Streife gegen 02:15 Uhr am Rathenauplatz den Tatverdächtigen, das Opfer und weitere Zeug*­innen an. Der Geschädigte berichtete, dass er zwei Mal durch den 20-jährigen Mann beleidigt worden sei.



Die Personalien aller beteiligten Personen wurden festgestellt. Gegen den 20-Jährigen wurde noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.



Erst am Mittwoch war es im Frankfurter Grüneburgpark zu einem homophoben Angriff auf zwei schwule Männer gekommen (queer.de berichtete). Am vergangenen Wochenende meldete die Frankfurter Polizei einen queer­feindlichen Zwischenfall an einem S-Bahnhof, bei dem zwei Männer beleidigt und anschließend körperlich angegriffen wurden queer.de berichtete). (cw)