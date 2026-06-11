Jetzt Bilder für queeren Foto-Award einreichen

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Diese Bannerkampagne wurde gebucht von der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin. Anlass ist die Bewerbung des 17. Queerempfangs am 23. Juni 2026. Die Kampagne läuft mit 60.000 Einblendungen vom 8. Juni bis zum 21. Juni 2026. queer.de stellt dafür 302,52 Euro netto in Rechnung.
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58466

Mit dem Porträt "Udo and Andreas in their allotment garden in Hanover" gewann Markus Heft 2025 den ersten Preis in der Kategorie "Everyday Pride"

Der queere Fotowettbewerb "Gaze" geht in die zweite Runde und baut sein internationales Profil aus. Unter dem Titel "HOW/TO GATHER  Queere Communities in der Fotografie" stellt der Wettbewerb in diesem Jahr Gemeinschaft, Fürsorge und Wahlfamilien in den Mittelpunkt. Ziel sei es, queere Lebensrealitäten sichtbar zu machen und Fotografie als Mittel der Selbstermächtigung und des gesellschaftlichen Dialogs zu nutzen, so die Initiator*­innen Nadja Brendel, Sasha Weber und Han Vogel in einer Pressemitteilung.

Die Einreichungsphase läuft bis zum 30. August 2025. Teilnehmen können Personen aus der queeren Community mit Wohnsitz in der EU oder im Vereinigten Königreich. Vergeben werden ein nationaler und ein internationaler Preis sowie ein Publikumspreis. Die ausgezeichneten Arbeiten sollen im Winter 2026 in Berlin ausgestellt werden.

Das Projekt versteht sich als Plattform für künstlerischen Ausdruck und als Beitrag zur Stärkung queerer Sichtbarkeit. Bereits die erste Ausgabe habe eine große Resonanz gezeigt und das Potenzial der Fotografie für mehr Akzeptanz unterstrichen, so die Initiator*­innen.

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und Kontaktdaten gibt es auf der Webseite queer-gaze.de. (mize)

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