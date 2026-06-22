Darum weinte Hella von Sinnen Tränen der Hoffnung

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9EkieraM1 / wikipedia) Archivbild: Hella von Sinnen konnte nach einem Unfall viele Projekte nicht fortführen (Bild:

Komikerin Hella von Sinnen hat nach ihrem schweren Bühnensturz nach eigenen Worten einen besonders emotionalen Moment im Krankenhaus erlebt. Der Grund sei ein Angebot für eine Sprechrolle gewesen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.



"Als dieser Anruf kam, habe ich tatsächlich in meinem Bett gelegen und vor Glück geweint", berichtete die 67-Jährige der dpa. Es sei für sie ein Moment großer Hoffnung gewesen, weil sie erkannt habe, dass sie weiterhin arbeiten könne. "Auch wenn ich nicht wusste, wann ich jemals wieder auf eine Bühne gehen könnte."



Die 67-Jährige ("Genial daneben") stürzte nach eigenen Angaben 2024 in Duisburg von einer Bühne. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen (queer.de berichtete).



"Ich spreche immer davon, dass ich mir beide Beine gebrochen habe, weil es mir schlichtweg zu kompliziert ist, all die einzelnen Verletzungen aufzuzählen", erzählte von Sinnen. Beide Sprunggelenke und der rechte Oberschenkel seien betroffen gewesen. "Der Oberschenkelknochen ist dabei regelrecht in mein rechtes Knie gekracht, was mir leider bis heute Kummer bereitet."



Eine ganze Zeit lang musste sie sich in einem Rollstuhl fortbewegen  was einige ihrer Projekte unmöglich machte. Sie habe ein großes Gefühl der Angst empfunden. "Monatelang war ich im Krankenhaus sowie in der Reha und fühlte mich in dieser Zeit wirklich extrem niedergeschlagen", sagte sie. "Diese Situation ist für jemanden, der in der Showbranche arbeitet und davon lebt, unter Leute zu gehen, besonders bedrückend."

Aber sie erinnert sich eben auch an einen Moment der Hoffnung. Der, als ihr eine Sprechrolle für die Augsburger Puppenkiste angeboten worden sei. Der Vorteil: Das ist bequem zu Hause im Wohnzimmer aufzuzeichnen. Für sie war es ein Mutmacher. "Ich fühle mich heute wirklich sehr privilegiert und bin dankbar, dass ich all diese wunderbaren Dinge wieder machen darf", sagte von Sinnen.



Mittlerweile ist die lesbische Entertainerin wieder vollends zurück in der Öffentlichkeit  auch mit einem ganz neuen Projekt. Neuerdings moderiert sie ihren eigenen Podcast "Gestatten, von Sinnen!", in dem sie mit anderen Promis spricht (queer.de berichtete). Neue Folgen gibt es immer freitags. (cw/dpa)