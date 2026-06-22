LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht Leitung des Projekts Queere Schutzwohnung (m/w/d)

Heute, 10:19h 4 Min.

4 Min.

Überblick



● Arbeitsumfang: 39 Stunden/Woche (Vollzeit)

● Arbeitsort: Queere Schutzwohnung Berlin und Geschäftsstelle in Schöneberg

● Start: voraussichtlich 01.09.2026

● Vergütung: TV-L E11 (Eingruppierung abhängig von Qualifikation und Erfahrung)



Dein Arbeitsbereich



Die Queere Schutzwohnung ist ein bundesweit einzigartiges Schutzprojekt mit 15 Schutzplätzen für volljährige queere Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität von Gewalt betroffen sind. Das Angebot richtet sich an Menschen in komplexen und häufig mehrfach belasteten Lebenssituationen an der Schnittstelle von Gewaltschutz, psychosozialer Unterstützung und Krisenintervention.



Als Fachbereichsleitung übernimmst du die fachliche, konzeptionelle und organisatorische Leitung dieses Arbeitsfeldes sowie die Projektkoordination der Queeren Schutzwohnung.



Zu deinen Aufgaben zählen



● Fachliche und organisatorische Leitung des Projekts Queere Schutzwohnung

● Personalverantwortung für ein multiprofessionelles Team

● Fachliche Anleitung, Fallreflektion und Sicherstellung der Qualität sozialarbeiterischer und psychosozialer Arbeit

● Sicherheitsplanung und Krisenmanagement in hochsensiblen Schutz- und Gefährdungslagen

● Steuerung und konzeptionelle Weiterentwicklung eines dynamischen Schutzprojekts inklusive Verantwortung für den Aufnahme- und Clearingprozess

● Erstellung der jährlichen Projektplanung, Antragstellung, Sachberichte und Mitwirkung an der Budgetplanung

● Steuerung und Mitwirkung bei der Netzwerkarbeit im Bereich Gewaltschutz, queer-spezifische Unterstützungsstrukturen und psychosoziale Hilfesysteme (u. a. Sozialämter, Eingliederungshilfe, Krankenhäuser, Beratungsstellen)

● Vertretung des Projekts in Fachgremien, Netzwerken und politischen Kontext

● Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung sowie regelmäßige Einbindung in Leitungs- und Steuerungsgremien des Verbandes

● Kooperation im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der AWO Berlin Spree-Wuhle e.V.



Du bringst mit



● Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, Psychologie oder vergleichbare Qualifikation

● Mehrjährige Berufserfahrung im Feld der Antigewaltarbeit und in der psychosozialen Beratung

● Erfahrung in der Leitung von Teams

● Fortgeschrittene Auseinandersetzung mit den Themenbereichen trauma- und queersensible Arbeit, gesellschaftliche Machtverhältnisse und Mehrfachdiskriminierung (insb. Queer­feindlichkeit, Rassismus, Sexismus, Ableismus)

● Gute Kenntnisse in den Bereichen Gewaltschutz, Flucht und Migration, Gesundheitswesen, psychosoziale Versorgung und Eingliederungshilfe

● Sicherheit im Umgang mit Krisensituationen sowie in der fachlichen Einschätzung komplexer Fallverläufe

● Hohe Kommunikations-, Empathie- und Konfliktfähigkeiten

● Strukturierte und reflektierte Arbeitsweise, auch in anspruchsvollen und belastungsintensiven Situationen

● Sehr gute Englischkenntnisse, gute Kenntnisse in weiteren Sprachen wie z.B. Arabisch, Türkisch, Farsi, Russisch erwünscht



Dich erwarten



● Eine verantwortungsvolle Leitungsposition in einem bundesweit einzigartigen Schutzprojekt

● Ein engagiertes, diverses und queer­freundliches Arbeitsumfeld

● Gestaltungsspielraum bei der Weiterentwicklung eines dynamischen Projekts

● Regelmäßige Supervision, Team- und Organisationsentwicklung

● Vergütung nach TV-L sowie weitere tarifliche Leistungen (u. a. Jahressonderzahlung, Sonderurlaubstage und weitere Benefits)

● Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie fachliche Vernetzung auf Landes- und Bundesebene



Diversität im Team ist uns sehr wichtig. Wir arbeiten daran, unseren Arbeitsbereich barriereärmer und diskriminierungssensibler zu gestalten und entwickeln uns als Schutzprojekt stetig weiter. Wir freuen uns deshalb insbesondere über Bewerbungen von Schwarzen Menschen, People of Colour, Menschen mit Flucht- oder Migrationsbiografie, Trans*, Inter* und Nicht-Binären Menschen sowie Menschen, denen selbst geschlechtsspezifische Gewalt widerfahren ist.



Hast du Fragen?



Deine Ansprechperson für Fragen zum Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle ist Florian Winkler-Schwarz ( , Pronomen: er/ihn).



Über uns



Der LSVD  Verband Queere Vielfalt ist die größte Bürgerrechts- und Selbsthilfeorganisation queerer Menschen in Deutschland. Der Verband ist auf Bundes- und Landesebene aktiv, aber auch international als Nichtregierungsorganisation mit offiziellem Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Der LSVD ist in allen Bundesländern vertreten, in Berlin und Brandenburg als gemeinsamer Landesverband.



Der LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg gibt den Interessen queerer Menschen in Berlin und Brandenburg eine starke Stimme in Politik und Gesellschaft. Wir wollen erreichen, dass queere Menschen sicher leben können, Zugang zu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens haben und den Raum bekommen, ihre individuellen Lebensentwürfe zu realisieren. Bei der Verwirklichung dieser Ziele arbeiten wir eng mit politischen Entscheidungsträger*­innen und unserem großen Partner*­innennetzwerk in der Zivilgesellschaft zusammen. In verschiedenen Kontexten leisten wir Bildungsarbeit zu den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Gleichzeitig sind wir eine Anlaufstelle für queere Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen persönlichen Unterstützungsbedarf haben.



Unsere sozialen Dienstleistungen führen wir unter dem Dach des Bildungs- und Sozialwerk des LSVD Berlin-Brandenburg (BLSB) e.V. aus. Über 28 Teil- und Vollzeitbeschäftigte setzen sich in den unterschiedlichen Projekten des BLSB e.V. für das Wohl der queeren Community ein.



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