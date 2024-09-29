Heute, 10:50h 1 Min.

1 Min.



Das Denkmal war erst am 13. Juni 2026 enthüllt worden (Bild: IMAGO / Sven Simon)

Unbekannte haben das neue Denkmal für den bayerischen "Märchenkönig" Ludwig II. in München mit Farbe beschmiert. Auf den Sockel wurde unter anderem der Schriftzug "FCK KINI" gesprüht.



Die Polizei habe Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet, sagte eine Sprecherin. Wann genau die Täter*­innen das kürzlich an der Corneliusbrücke enthüllte Denkmal verunstalteten, war zunächst unklar. An der Einweihungsfeier am 13. Juni nahm auch Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil (queer.de berichtete).



Der queere Monarch, auf dessen Initiative unter anderem der Bau der weltweit berühmten Königsschlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee zurückging, war vor 140 Jahren tot im Starnberger See gefunden worden. Der Tod von Ludwig II., im bayerischen Dialekt "Kini" genannt, gilt seither als rätselhaft. (cw/dpa)