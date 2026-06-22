Ein Ehepaar im Bundestag: Sepp Müller und Wolfgang Stefinger heiraten



Sepp Müller (l.) und Wolfgang Stefinger in ihrem Coming-out-Foto 2023 (Bild: Sepp Müller / X

Heute, 12:20h 3 Min.

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Die Bundestagsabgeordneten Sepp Müller (CDU) und Wolfgang Stefinger (CSU) haben am Montag auf Social Media bekanntgegeben, dass sie geheiratet haben. "Aus dem 'Du und Ich' ist jetzt ein 'WIR' geworden. Wir haben JA gesagt und freuen uns auf alles, was da kommt", teilten die beiden Politiker mit. "Erst die standesamtliche Trauung am 18.06. im UNESCO-Weltkulturerbe Wörlitz, dann der Segen von Gott am 20.06. im wunderschönen Wildbad Kreuth." Müller ist konfessionslos, Stefinger ist katholisch.



Weiter erklärten die Politiker: "Hinter uns liegen die wohl emotionalsten Tage unseres Lebens, voll purem Glück, Lachen und tiefer Verbundenheit. Danke an alle, die uns auf unserem Weg begleiten." Dazu veröffentlichten sie mehrere Bilder von der Hochzeit. Die beiden Politiker stellen das erste gleichgeschlechtliche Ehepaar aus zwei Bundestagsabgeordneten seit der Öffnung der Ehe vor knapp neun Jahren dar.



Müller und Stefinger hatten im Januar 2023 bekanntgegeben, dass sie in einer Beziehung sind  das war gleichzeitig das Coming-out der beiden Abgeordneten (queer.de berichtete). "11 Prozent aller Paare lernen sich am Arbeitsplatz kennen und lieben", gaben sie damals bekannt. "Manchmal werden Kollegen zu Freunden. Aus Freundschaft wurde bei uns Liebe. Wir sind glücklich. #loveislove".



Aus dem Du und Ich ist jetzt ein Wir geworden. Wir haben JA gesagt und freuen uns auf alles, was da kommt.



Erst die standesamtliche Trauung am 18.06. im UNESCO-Weltkulturerbe Wörlitz, dann der Segen von Gott am 20.06. im wunderschönen Wildbad Kreuth.

Wir sagen Danke

1/2 pic.twitter.com/AVe6GYYATC Wolfgang Stefinger (@StefingerMdB) June 22, 2026 / StefingerMdB

Müller ist seit 2017 Mitglied des Bundestages und seit 2021 Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Sachsen-Anhalt. Stefinger ist bereits seit 2013 im Parlament vertreten und ist seit Mai 2025 Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 2017 war er einer von nur sieben CSU-Abgeordneten, die zum Ende der Legislaturperiode für die Ehe für alle stimmten. 46 seiner Parteifreund*innen wollten damals am Eheverbot für Schwule und Lesben festhalten.

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Glückwünsche aus der Union  sogar von einem Befürworter des Ehe-Verbots für Schwule und Lesben

Das neue Paar erhielt nach seinem Hochzeitsposting Glückwünsche aus demokratischen Parteien, insbesondere aus der Union: "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute auf dem gemeinsamen Lebensweg!", erklärte etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Unions-Bundestagsfraktion kommentierte: "Oh wie schön! Ganz herzlichen Glückwunsch."



Sogar ein Politiker, der eigentlich gleichgeschlechtliche Eheleute verhindern wollte, richtete Glückwünsche aus: Der frühere Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) wünschte "alles Gute für euren gemeinsamen Lebensweg". Dabei hatte er 2017 noch dagegen votiert, dass Paare wie Müller oder Stefinger heiraten dürfen. (dk)

Queere Mitglieder des 21. Deutschen Bundestages



Andreas Audretsch (Grüne, Landesliste Berlin)

Felix Banaszak (Grüne, Landesliste NRW)

Victoria Broßart (Grüne, Landesliste Bayern)

Maik Brückner (Linke, Landesliste Niedersachsen)

Lars Castellucci (SPD, Landesliste Baden-Württemberg)

Jeanne Dillschneider (Grüne, Landesliste Saarland)

Falko Droßmann (SPD, Direktmandat Hamburg-Mitte)

Tobias Ebenberger (AfD, Landesliste NRW)

Kay Gottschalk (AfD, Landesliste NRW)

Ricarda Lang (Grüne, Landesliste Baden-Württemberg)

Sven Lehmann (Grüne, Direktmandat Köln II)

Max Lucks (Grüne, Landesliste NRW)

Anna Lührmann (Grüne, Landesliste Hessen)

Matthias Miersch (SPD, Direktmandat Hannover-Land II)

Matthias Mieves (SPD, Direktmandat Kaiserslautern)

Sepp Müller (CDU, Landesliste Sachsen-Anhalt)

Charlotte Neuhäuser (Linke, Landesliste NRW)

Ulle Schauws (Grüne, Landesliste NRW)

Marlene Schönberger (Grüne, Landesliste Bayern)

Lisa Schubert (Linke, Landesliste NRW)

Nyke Slawik (Grüne, Landesliste NRW)

Jens Spahn (CDU, Direktmandat Steinfurt I  Borken I)

Hendrik Streeck (CDU, Direktmandat Bonn)

Wolfgang Stefinger (CSU, Direktmandat München-Ost)

Alice Weidel (AfD, Landesliste Baden-Württemberg)



Stand 22.06.2026. Diese Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig. Weil wir niemanden ungewollt outen möchten, tauchen manche Namen bislang nicht auf. Wer sich zur "LGBTI-Fraktion" zählt, kann sich gerne bei uns melden!