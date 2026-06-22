Adele bereitet sich wohl auf großes Comeback vor

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Nach einer im Sommer 2024 angekündigten längeren Pause könnte Adele (38) vielleicht bald mit neuer Musik zurückkehren. Der Superstar soll zuletzt einige Tage in einem Studio in London verbracht haben. Die Sängerin ist dafür bekannt, dass sie viel arbeitet und sich dann für längere Zeit aus der Öffentlichkeit größtenteils zurückzieht. Adele soll laut eines Berichts der Boulevardzeitung "The Sun" in diesem Monat heimlich in die englische Hauptstadt geflogen sein, um die Church Studios aufzusuchen. Sie habe in der vergangenen Woche dort neue Songs geschrieben und diese aufgenommen.



Sichtungen anderer Stars schürten demnach die Hoffnung, dass Adele auf einem neuen Album Kollaborationen veröffentlichen könnte. So sei etwa Justin Vernon (45) von Bon Iver am vergangenen Mittwoch vor dem Studio gesehen worden. Gracie Abrams (26) habe offenbar um die gleiche Zeit vor dem Studio ein Musikvideo gedreht, wie es heißt.

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Eine musikalische Abkehr von Hollywood?

"Adele verbringt mindestens 14 Tage in London, um Musik zu schreiben und aufzunehmen", erzählt eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Musikumfeld der Zeitung. In der vergangenen Woche habe es demnach mehrere Studio-Sessions gegeben und auch für diese Woche seien Termine vorgesehen. Das Ganze wolle Adele aber diskret behandeln.



Ein zweiter Insider berichtet: "Adele lebt nun schon seit einem Jahrzehnt in L.A., und obwohl sie es dort liebt, sind ihr ihre Wurzeln in London sehr wichtig." Ihr nahestehende Personen hätten sie dazu ermutigt, an den Ort zurückzukehren, an dem sie aufgewachsen ist. Das bislang letzte Album der in London geborenen Sängerin sei gut angekommen, sei aber sehr im Stile Hollywoods gewesen. "Die Leute haben Adele ursprünglich geliebt, weil sie bodenständig war und man sich mit ihr identifizieren konnte, also versucht sie, das zurückzubringen, indem sie sich von ihrer Heimatstadt inspirieren lässt", vermutet der Insider.



Nach ihren "Weekends with Adele"-Shows in Las Vegas und einer Konzertreihe in München im Jahr 2024 war es um die Sängerin ruhig geworden. "Mein Speicher ist im Moment ziemlich leer", hatte sie vor den München-Konzerten dem ZDF gesagt. Und: "Ich will eine große Pause nach alldem." Zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch keine neue Musik geplant. (spot/cw)