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Snoop Dogg als Gaststar

Chaka Khan veröffentlicht erstes Studioalbum in sieben Jahren

Queer-Ikone Chaka Khan meldet sich zurück: Am 18. September erscheint mit "Chakzilla" das 23. Studioalbum der US-amerikanischen Soul-Sängerin. Auf dem Werk sind prominente Gäste vertreten.


Archivbild: Chaka Khan ist mit neuer Musik zurück (Bild: The Heart Truth / wikipedia)

Mehr als fünf Jahrzehnte nach ihren ersten Erfolgen meldet sich die mehrfache Grammy-Gewinnerin und Queer-Ikone Chaka Khan (73) mit neuem Material zurück: Am 18. September erscheint ihr Album "Chakzilla". Das geht aus einer Mitteilung zum Album hervor. Für die US-Soul- und Funk-Sängerin, die auch in der Rock & Roll Hall of Fame vertreten ist, ist es das mittlerweile 23. Studioalbum.

Inhaltlich legt Khan den Schwerpunkt auf Stärke, Lebensfreude und Selbstbestimmung. Geschrieben hat sie die Songs gemeinsam mit Sia und dem Grammy-prämierten Produzenten Greg Kurstin, der zugleich die Produktion verantwortete. Für zusätzliche Prominenz auf der Gästeliste sorgen Auftritte von Snoop Dogg (54) und Lenny Kravitz (62).

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"Dieses Album handelt von Freude"

Khan selbst beschreibt das Werk als persönliche Bestandsaufnahme. "Dieses Album handelt von Freude. Von Freiheit. Davon, sich selbst und andere zu lieben und die eigene Kraft zu entdecken, egal wo man im Leben steht", wird sie zitiert. Und weiter: "Seit meinem letzten Album habe ich viel erlebt. Diese Songs sollen genau das feiern. Diese Musik erzählt davon, Mensch zu sein, sich gut zu fühlen und die eigene Stärke anzunehmen."

Ein neuer Einblick in das Album ist die Single "Boogie's In My Soul", auf der Snoop Dogg zu hören ist und die Khan ebenfalls mit Sia verfasst hat. Der Rapper ordnet das Lied als Soundtrack eines perfekten Sommers so ein: "Das kann dir niemand mehr nehmen. Es steckt bereits in deinem System. Jetzt lass es auch in deine Seele."

Direktlink | Musikvideo zu "Boogie's In My Soul"
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Khan an jedem Song als Co-Autorin beteiligt

Vorausgegangen war der Titelsong "Chakzilla", der die Albumankündigung einleitete. Bemerkenswert ist, dass Khan an sämtlichen Stücken als Co-Autorin mitgewirkt hat  ein Umstand, der das Album zu einem der persönlichsten ihrer Laufbahn macht.

Über die Zusammenarbeit äußert sich Sia begeistert: "Mit Chaka zu arbeiten war ein Traum. Sie besitzt eine der markantesten Stimmen unserer Generation und dazu einen großartigen Humor. Wir haben unglaublich viel gelacht. Sie ist ein echtes One-Take-Wunder. Ich habe versucht, ihre Energie, ihren Geist und ihre Tiefe einzufangen. Chaka ist einzigartig und Greg hat bei der Produktion ganze Arbeit geleistet."

Direktlink | Musikvideo zum Titelsong "Chakzilla"
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Auch Produzent Greg Kurstin spart nicht mit Lob: "Es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit Chaka an diesem Album zu arbeiten. Als langjähriger Fan war die Zusammenarbeit im Studio etwas ganz Besonderes." Ihre Stimme sei rhythmisch, ausdrucksstark und emotional bewegend. "Sie hat mich immer berührt, genau wie unzählige andere Menschen. Chaka ist hochprofessionell und gleichzeitig unglaublich unterhaltsam."

Das neue Album reiht sich in ein arbeitsreiches Jahr ein. Anfang 2026 zeichnete die Recording Academy Khan mit dem Grammy Lifetime Achievement Award aus, einer der höchsten Auszeichnungen der Branche. Im Sommer erreicht ihre Geschichte zudem die Bühne: Im Londoner West End feiert das Musical "I'm Every Woman" Premiere, das von ihrem Leben und ihrem Einfluss inspiriert ist. (cw/spot)

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