Nach Kopf-OP: Hubert Fella darf Rehaklinik verlassen

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Dschungelcamp-Star Hubert Fella (58) hatte sich nach einer fünfstündigen Operation am Kopf Anfang Juni in eine Rehaklinik im bayerischen Bad Kissingen begeben. Jetzt kann er seinen Fans eine positive Botschaft überbringen: "Hallo meine Lieben, ich wünsch euch einen schönen Wochenstart, ich darf morgen Dienstag heim und freue mich wie ein kleines Kind, nach fünf Wochen endlich wieder heimzukommen", berichtet der der schwule Realitystar am Montag in einem Instagram-Post. Er habe zwei Wochen im Krankenhaus in Bad Neustadt und drei Wochen Rehabilitation in Bad Kissingen hinter sich gebracht.

Im dazugehörigen Video ist ihm die Freude über die Rückkehr in sein Zuhause auch anzusehen. "Endlich darf ich morgen heim", erklärt er in die Kamera. Wenn alles gut gehe, "ist Ende August alles wieder gut und da freue ich mich drauf", blickt der 58-Jährige nach vorne.



Fünfstündige Operation



Der "Hot oder Schrott"-Star war wegen einer Hirnvenen-Thrombose operiert worden. Der Arzt im Rhön-Klinikum Bad Neustadt entfernte das Blutgerinnsel erfolgreich und setzte dabei Titanplatten am Hinterkopf ein. Über den Eingriff sagte Fella in einem Instagram-Video: "Die Operation hat fünf Stunden gedauert und er musste sehr viel bei mir im Hinterkopf machen."

Am 20. Mai war Hubert Fella in die Klinik eingeliefert worden, nachdem er unter starken Schwindelanfällen gelitten hatte. Zunächst stand der Verdacht auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt im Raum, beides bestätigte sich jedoch nicht. Erst eine MRT-Untersuchung brachte die Thrombose im Kopf ans Licht (queer.de berichtete).



Anfang Juni führte er seine Follower*innen durch sein Zimmer in der Rehaklinik (queer.de berichtete). Auf Instagram schwärmte der diesjährige Dschungelcamp-Kandidat: "Es ist wunderschön hier. Das Essen ist super lecker." Er werde "schon ein paar Tage" in der Bavaria Klinik bleiben müssen: "Mein Plan ist auf drei Wochen ausgelegt." (cw/spot)