Hamburg: Sie fragten "Bist du schwul?", dann schlug einer zu

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Nachdem am frühen Samstagmorgen ein noch Unbekannter einen 40-Jährigen im Hamburger Stadtteil St. Pauli mutmaßlich homophob motiviert geschlagen hat, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.



Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich das Opfer in der Talstraße und wurde von zwei unbekannten Männern auf seine sexuelle Orientierung angesprochen. Im weiteren Verlauf schlug einer der Unbekannten unvermittelt auf den 40-Jährigen ein und verletzte ihn am Kopf. Der Unbekannte, der mit schwarzen Haaren, einem schwarzen Vollbart und insgesamt mit einer "südländischen" Erscheinung beschrieben wurde, flüchtete im Anschluss mit seinem Begleiter in Richtung Simon-von-Utrecht-Straße.



Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung transportierte den leicht verletzten 40-jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen werden nun vom für Hass­kriminalität zuständigen Staatsschutz im Landeskriminalamt (LKA 73) geführt und dauern an.



Die Polizei bittet Zeug*­innen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (cw/pm)