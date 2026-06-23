Schweden: Große Kiosk-Kette ersetzt Preisschilder durch "Prideschilder"

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Die ursprünglich in den USA gestartete Kioskette 7-Eleven hat sich in Schweden etwas Besonderes für den Pride Month Juni ausgedacht: Das Unternehmen, das im Land rund 200 Läden betreibt, klärt die Öffentlichkeit mit der Kampagne "Historische Preise" über Meilensteine der queeren Community in Schweden auf.



In den 7-Eleven-Filialen finden Kund*innen Produkte mit "Prideschildern" zu Preisen von 19,71, 19,79, 19,98, 20,09 und 20,25 Kronen (das ist zwischen 1,79 und 1,83 Euro). Jeder Preis steht dabei für ein Jahr, in dem die Rechte, die Sichtbarkeit oder die Freiheit von queeren Personen einen Schritt nach vorne gemacht haben. Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit der queeren Organisation Regnbågsfonden (Regenbogenstiftung) umgesetzt.



Erinnert wird an folgende Meilensteine: 1971 gab es die erste CSD-Demo im Land  und zwar in Örebro. Seit 1979 stuft die zentrale schwedische Gesundheitsbehörde Homosexualität nicht länger als eine Krankheit ein. 1998 gab es den ersten CSD Stockholm. 2009 wurde das Eheverbot für Schwule und Lesben abgeschafft. Schließlich wurden 2025 die Rechte von geschlechtlichen Minderheiten  etwa bei der Änderung des Geschlechtseintrag  gestärkt (queer.de berichtete).



Über QR-Codes in den Filialen und auf den Kassenbons können Kund*innen zudem mehr über die einzelnen Meilensteine erfahren und kurze Interviews im Dokumentarstil mit Menschen ansehen, die mit den Ereignissen und Reformen hinter den jeweiligen Jahreszahlen verbunden sind.

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7-Eleven: Unsere Läden sind auch ein öffentlicher Raum

"Jeden Tag kommen Tausende von Menschen in unsere Läden. Das gibt uns nicht nur eine Verkaufsfläche, sondern einen öffentlichen Raum", erklärte Linnéa Borgström von 7-Eleven Schweden. "Mit 'Historische Preise' wollen wir diesen Raum nutzen, um die Menschen daran zu erinnern, dass Offenheit, Respekt und Sicherheit keine abstrakten Werte sind. Sie sind das Ergebnis von Menschen, die dafür gekämpft haben, die Gesellschaft inklusiver zu machen."



"Historische Preise" ist Teil von "Alltid Öppna" (schwedisch für "Immer offen"), einer langfristigen Initiative für LGBTI-Rechte von 7-Eleven Schweden.



Die ausgewählten Produkte werden im Sommer in den 7-Eleven-Filialen in Schweden verkauft, wobei die Erlöse aus den Produkten an die Regnbågsfonden gespendet werden. Zur Kampagne gehört auch das Eis "Pride Rocket Pink Lemonade", das exklusiv bei 7-Eleven und einer anderen Kioskkette (Pressbyrån) verkauft wird. Pro verkauftem Eis gehen zwei Kronen (18 Eurocent) an die Regnbågsfonden. (dk)

