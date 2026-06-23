Tom Kaulitz betont: "Wetten, dass..?" soll einmaliges Ereignis bleiben

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Tom Kaulitz (36) ist in der neuen Ausgabe der Magenta-TV-Talkshow "Bestbesetzung" bei Johannes B. Kerner (61) zu Gast. Das Gespräch mit dem Musiker wurde über den Dächern von New York im WM-Studio von Magenta TV aufgezeichnet.



Dort spricht Kaulitz unter anderem über die Rückkehr von "Wetten, dass..?". Am 5. Dezember bringen er und sein Bruder Bill die legendäre ZDF-Samstagabendshow zurück  allerdings offenbar nur für einen Abend. Wie Tom Kaulitz verrät, soll es bei diesem einmaligen Moderationsauftritt bleiben.



Mit Blick auf die große Aufgabe gibt sich Kaulitz gelassen. Nach der Vorbereitung gefragt, hätten er und sein Bruder bislang stets geantwortet: "Bisher noch gar nicht. Wir machen Sachen schon gerne aus dem Bauch raus, aber auch weil wir uns gegenseitig haben." Gerade diese Vertrautheit scheint ihm Sicherheit zu geben: Ohne Bill sei er deutlich aufgeregter, erklärt der Tokio-Hotel-Musiker, der für Magenta TV als Fan-Experte bei der Fußball-WM im Einsatz war.

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Sie wollen sich nicht nur "Wetten, dass..?" widmen

Natürlich laste "ein Riesendruck" auf ihnen. "Aber was soll schon groß passieren, außer dass wir uns ein paar Mal verhaspeln und irgendwie versprechen und die Leute danach sagen: 'Na, da waren sie aber ganz schön aufgeregt und Thomas Gottschalk hat es besser gemacht.'" Auch bei den Quoten sei die Erwartung hoch: "Ich glaube, so 40 Prozent sollten wir schon holen." Für ihn und seinen Bruder hänge aber weniger davon ab als für andere Moderatoren. Das Engagement solle zudem ein einmaliges Ereignis bleiben. Sie hätten den Verantwortlichen des ZDF gesagt: "Leute, lasst uns eine Sendung machen, denn wir wollen natürlich auch weiterhin auf Tour gehen und uns auch anderen Sachen widmen."



Mit seinem Zwillingsbruder Bill ist Kaulitz längst nicht mehr nur als Musiker erfolgreich, sondern auch im Entertainment- und Podcast-Bereich. Dennoch sieht er die Prioritäten klar: "Wir machen jetzt natürlich viel Entertainment und probieren viel aus und es macht auch Spaß, aber am Ende des Tages sind wir Musiker." Tokio Hotel seien "immer noch wir vier Jungs aus Magdeburg". Gefällig sein um jeden Preis sei dabei nicht sein Anspruch. "Es soll natürlich auch Leute geben, die das nicht mögen und sich daran stören. Kunst soll immer mal ein bisschen aufreiben. Das finde ich total wichtig", so der Gitarrist. "Unser Ziel ist nicht, Everybody's Darling zu sein und ich glaube, davon sind wir auch weit entfernt."

Einblicke in das Leben mit Heidi Klum in Los Angeles

Auch mit seinem Privatleben sorgt Tom Kaulitz für Aufmerksamkeit, schließlich ist er seit 2019 mit Heidi Klum (53) verheiratet und lebt mit ihr in Los Angeles. "Bill wohnt 15 Minuten entfernt und im Prinzip spielt sich unser ganzes Leben zwischen unseren beiden Häusern und im Garten ab", gibt er Einblicke in den Alltag. Zu einem perfekten Sonntag gehöre für ihn, morgens um sechs Uhr aufzustehen und die Spiele seines Lieblingsvereins FC Bayern München zu schauen: "Sie guckt dann mit mir morgens im Bett eben Fußball."



Auch die Kennenlernphase mit dem Model lässt Kaulitz Revue passieren. "Bei Heidi und mir war es wirklich von Null auf Hundert. Wir haben uns kennengelernt und gefühlt zwei Wochen später sind wir zusammengezogen. Ein Jahr später haben wir geheiratet." Beim Heiratsantrag sei es ihm wichtig gewesen, Klums vier Kinder einzubeziehen: "Das war zu Weihnachten. Wir haben das Frühstück vorbereitet, dann habe ich alle zusammengetrommelt und den Ring mit auf das Tablett gelegt. Es war total schön und eine große Überraschung."



Auf die Frage, ob er sich als Vaterfigur sehe, erklärt der 36-Jährige: "Ich bin selbst mit einem Stiefvater aufgewachsen und weiß, wie es ist." Man wolle als Kind und Jugendlicher "gar nicht so unbedingt etwas von einer Vaterfigur hören, sondern eher eine männliche Figur haben, von der man ein, zwei Tipps mitnehmen kann und die man vor allem mag. Das war so die Hauptaufgabe und das war mein Versuch."



"Tom Kaulitz  Das Interview" ist ab Dienstag bei Magenta TV abrufbar  auch kostenlos und ohne Login auf www.magenta.tv. (spot/cw)