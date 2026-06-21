Neuer Film über Marlene Dietrich geplant

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Marlene Dietrich in den 1920er Jahren (Bild: George Grantham Bain Collection / wikipedia)

Die Geschichte von Marlene Dietrich (1901-1992) soll in einem neuen Film erzählt werden. "Berlinweh" werde ein Biopic über eine "der schillerndsten und widersprüchlichsten Ikonen des 20. Jahrhunderts", teilte die Berliner Produktionsfirma X Filme Creative Pool mit. Die Regie soll Agnieszka Holland übernehmen, sie hatte zuletzt auch einen Film über den Schriftsteller Franz Kafka gedreht ("Franz K.").

"Marlene Dietrich war ein Geflecht aus Widersprüchen", teilte Holland mit. Sie sei ein Glamourstar gewesen und eine herausragende Schauspielerin, Sängerin und Soldatin, "eine selbstbezogene Egozentrikerin und zugleich eine loyale, großherzige Freundin und Liebende". Eine Kämpferin für Menschenrechte, voller Ängste und Unsicherheiten und "eine Deutsche, die in den Augen vieler ihrer Landsleute zur Verräterin wurde".

Die Dreharbeiten sollen im Herbst 2027 beginnen. Wer Marlene Dietrich spielen soll, steht bisher nicht fest. Der Film soll Dietrichs Leben nicht durchgehend linear erzählen, sondern in mehreren Schlüsselmomenten  1937 in Paris, 1945 in Bergen-Belsen, 1960 in Tel Aviv und 1983 erneut in Paris.

In der Vergangenheit hatte schon Schauspielerin Katja Flint die Filmlegende verkörpert, im Spielfilm "Marlene" aus dem Jahr 2000. Die Produktionsfirma Ufa Fiction kündigte 2022 an, dass Regisseur Fatih Akin ("Gegen die Wand", "Amrum") eine Serie über Marlene Dietrich plant, mit Schauspielerin Diane Kruger in der Hauptrolle. (cw/dpa)

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