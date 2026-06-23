Sohn von David Beckham feiert Schauspieldebüt in schwuler Tennis-Romanze

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Der britische Nachwuchsstar Romeo Beckham (23) wagt den Sprung auf die Kinoleinwand. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, übernimmt der Sohn von David und Victoria Beckham eine Hauptrolle in dem kommenden französischen Tennis-Drama "Forty Love". Der Film wird als stilvolle, queere Sport-Romanze beschrieben und markiert das Schauspieldebüt des Models, das bereits für große Modehäuser wie Yves Saint Laurent and Balenciaga gearbeitet hat.



An der Seite des 24-jährigen französischen Schauspielers Paul Kircher ("Der Gymnasiast") verkörpert Beckham einen charismatischen Tennisspieler, der das Leben seines sportlichen Rivalen völlig auf den Kopf stellt. Die Handlung folgt dem aufstrebenden Tennis-Star Sacha Gallo (Kircher), der unter den strengen Augen seines Vaters für ein großes Turnier in Paris trainiert. Als er auf Beckhams Figur trifft, entwickelt sich zwischen den beiden Kontrahenten eine intensive Dynamik, die weit über den sportlichen Ehrgeiz hinausgeht und sich zu einer komplexen, leidenschaftlichen Liebesbeziehung entwickelt.

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"Zum ersten Mal steht er einem Gegner völlig anderer Natur gegenüber: der Liebe", heißt es in der Inhaltsangabe der Produktionsfirma. "Eine Kraft, die ebenso berauschend wie verunsichernd ist  und weitaus gefährlicher als alles, was ihm bisher auf dem Tennisplatz begegnet ist."



Regie bei dem Projekt führt der renommierte französische Modefotograf Pierre-Ange Carlotti, weshalb Branchenkenner eine visuell besonders ästhetische und sinnliche Inszenierung erwarten. Auch die hochkarätige Nebenbesetzung sorgt bereits für Aufsehen: Neben Guillaume Canet (53) und Benjamin Voisin ("Der Fremde", 29) wird unter anderem Filmikone Catherine Deneuve (82) in einem Gastauftritt zu sehen sein.



Der französische Kinostart von "Forty Love" ist für den 25. November geplant. Ein deutscher Veröffentlichungstermin steht noch aus.

Beckham wollte einst selbst Tennisprofi werden

Romeo Beckham ist einer von vier Söhnen seiner Promi-Eltern David und Victoria. Von klein auf war er als Model aktiv. Zudem wollte er als Teenager selbst Tennis-Profi werden. Als 13-Jähriger nahm ein intensives, mehrjähriges Tennis-Training auf  unter anderem an der renommierten Akademie von Rafael Nadal auf Mallorca und zeitweise sogar mit dem britischen Grand-Slam-Sieger Andy Murray. Erst im Jahr 2020 entschied sich Romeo im Alter von 18 Jahren um und wollte es wie sein Vater mit Profi-Fußball probieren. Bereits als Kind hatte er Vereinsfußball gespielt.



Romeo Beckham kickte zuerst für die zweite Mannschaft des amerikanischen Clubs Inter Miami, der einer Investorengruppe um seinen Vater gehört. Später versuchte er es auch in der zweiten Mannschaft des englischen Teams FC Brentford, beendete seine Profikarriere aber im Herbst 2024. Privat ist Romeo Beckham seit zweieinhalb Jahren mit dem britischen Model und der DJane Kim Turnbull zusammen. (cw)