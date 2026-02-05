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Hessische Konditoreien mussten etwas weniger für queere Paare backen (Bild: Gemini)

2025 haben in Hessen laut dem Statistischen Landesamt wieder etwas öfter die Hochzeitsglocken geläutet. Zugleich sank dabei die Zahl gleich­geschlechtlicher Eheschließungen. Wie die Statistikbehörde in Wiesbaden mitteilte, heirateten 2025 insgesamt 25.937 Paare. Das waren 252 mehr als im 2024.

Jenes Jahr 2024 war der Tiefststand der Zahl der Hochzeiten bei den entsprechenden statistischen Aufzeichnungen in Hessen seit 1946 gewesen.

Im Jahr 2025 gab sich 594 Mal ein gleich­geschlechtliches Paar das Ja-Wort  311 Mal als Männerduo und 283 Mal als Frauenduo. Das waren laut der Statistik insgesamt 30 gleich­geschlechtliche Hochzeiten weniger als 2024. Der Anteil der schwulen und lesbischen Eheschließungen lag damit vergangenes Jahr bei 2,3 Prozent  das ist 0,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Paare bevorzugen Frühling und Sommer

2025 war laut den Statistikern wie schon 2024 der August bei Hochzeitspaaren in Hessen besonders populär  mit insgesamt 3.602 Eheschließungen. Auch im Mai (3.597) und im Juni (2.924) läuteten bei vielen Paaren die Hochzeitsglocken. Das beliebteste Hochzeitsdatum im Jahr 2025 war der 6. Juni. Die wenigsten Trauungen gab es im Wintermonat Januar (742). (dpa/cw)

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