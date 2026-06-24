"Queer as Folk"-Nachfolger kommt nach Deutschland

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Die britische Miniserie "Tip Toe" wird in Deutschland im kostenpflichtigen Streamingportal HBO Max gezeigt. Die amerikanische Mutterfirma Warner Bros. Discovery hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie die Lizenzrechte für den Fünfteiler in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein erworben hat. Die Serie startet dort am 13. August, jede Woche wird es dann eine weitere Folge geben.

Die Reihe mit Alan Cumming und David Morrissey in den Hauptrollen stammt vom mehrfach BAFTA-prämierten schwulen Autor Russell T. Davies  und ist im selben queeren Viertel in Manchester angesiedelt wie seine zehnteilige Kultserie "Queer as Folk" (1999-2000).



"Tip Toe" erzählt die Geschichte vom schwulen Leo (Cumming) und seinem Nachbarn Clive (Morrissey), die seit fast 15 Jahren nebeneinander wohnen. Clive hat zwei Söhne, den heimlich schwulen Teenager George (Jackson Connor) und den Mittzwanziger Saul (Joseph Evans), der sein Geld mit OnlyFans-Videos verdient. Dabei ist die Serie weit weniger optimistisch als das vor einem Vierteljahrhundert erschienene "Queer as Folk"  vielmehr geht es um den gesellschaftlichen Backlash, der gerade queeres Leben bedroht.

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In Großbritannien lief die Miniserie zwischen dem 31. Mai und dem 9. Juni im öffentlich-rechtlichen Sender Channel 4, der bereits die Davies-Serien "Queer as Folk" und den ersten Quasi-Ableger "Cucumber" (2015) gezeigt hatte.



"Tip Toe" gilt als Erfolg: Die fünfteilige Miniserie wurde in Großbritannien auf dem Streamingportal von Channel 4 insgesamt mehr als 6,5 Millionen Mal komplett gestreamt. Damit sicherte sich "Tip Toe" den Titel als die am schnellsten und meisten gebingte Serie, die jemals auf Channel 4 lief. In britischen Zeitungen wurde die Reihe sehr positiv besprochen, insbesondere die schauspielerische Leistung von Cumming und Morrissey erhielt viel Lob.

HBO Max seit einem halben Jahr in Deutschland

Der Streamingdienst HBO Max ist erst vor einem halben Jahr im deutschsprachigen Raum gestartet (queer.de berichtete). Ein Basis-Abo mit Werbeunterbrechungen kostet 5,99 Euro im Monat, ein Standard-Abo 11,99 Euro und ein Premium-Abo mit besserer Bildqualität 15,99 Euro.



Die ungleichen Nachbarn Clive (David Morrissey, l.) und Leo (Alan Cumming) in "Tip Toe" (Bild: Channel 4)

HBO Max hat auch viele Produktionen mit queeren Themen in seinem Katalog, allen voran die gefeierte kanadische Serie "Heated Rivalry". Zudem läuft dort "Euphoria", "The White Lotus" oder "And Just Like That...". Auch mehrere queere Filme sind zu sehen, etwa das als bester Film mit dem Oscar ausgezeichnete Drama "Moonlight" (2016) oder das Drama "The Normal Heart" (2014). (cw)