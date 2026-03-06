Hamburg: 21-Jährige ins Gesicht geschlagen und homophob beleidigt

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Am Dienstagabend wurde eine 21-Jährige im Hamburger Stadtteil Sternschanze von einem Unbekannten geschlagen und homofeindlich beleidigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Nach bisherigen Erkenntnissen ging die 21-Jährige die Straße Schulterblatt entlang, als sie in Höhe der Susannenstraße von einem vorbeifahrenden E-Scooter touchiert wurde. Auf dieses Verhalten angesprochen, soll der unbekannte Fahrer abrupt angehalten und der 21-Jährigen unvermittelt so stark ins Gesicht geschlagen haben, dass diese zu Boden stürzte. Nachdem der Angreifer die Geschädigte daraufhin noch homophob beleidigt hatte, flüchtete er auf seinem E-Scooter in Richtung Max-Brauer-Allee/Altonaer Straße.



Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung des Angreifers, der von der Polizei wie folgt beschrieben wird: "25 bis 30 Jahre alt, circa 190 cm groß, 'südländische' Erscheinung, schwarze, zur rechten Seite gekämmte Haare, Vollbart, trug ein hellblaues Langarmshirt". Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die leicht verletzte 21-Jährige vor Ort. Der für Hass­kriminalität zuständige Staatsschutz (LKA 73) führt die Ermittlungen.



Zeug*­innen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (cw/pm)