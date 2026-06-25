Erste CSD-Veranstaltungen wegen Hitze abgesagt

Heute, 06:25h 3 Min.

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Die CSD-Saison 2026 kämpft nicht nur gegen rechtsextreme Störaktionen, sondern auch gegen die Hitze: Wegen der extremen Temperaturen zogen mehrere CSD-Organisator*innen die Notbremse und sagten ihre Veranstaltungen an diesem Wochenende ab.



"Schweren Herzens haben wir uns heute entschieden, unseren CSD zu verschieben!", teilte der CSD Nürtingen am Mittwochabend auf Instagram mit. "Bei der erwarteten Hitze von bis zu 40°C am 27.06. wäre es mit den gegebenen Bedingungen vor Ort ein zu großes Risiko. Wir möchten auf uns und euch achten und alle sollen gut teilnehmen können." Der CSD Nürtingen soll nun Mitte September nachgeholt werden.



Nach Absprache mit den Behörden und der Stadt wurde auch der CSD Bramsche verschoben. "Ein Ersatztermin ist in Arbeit und wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben", teilte das Queere Netzwerk Bramsche auf Instagram mit.



Abgesagt wurde auch der Fahrrad-Pride am Samstag in Potsdam. "Wir haben uns schweren Herzens entschieden, den 7. Fahrrad-Pride Potsdam abzusagen", erklärte der Verein Regenbogen Potsdam in einem Statement. Gesundheit gehe vor: "Hitze in dieser Intensität ist für viele Menschen, besonders für vulnerable Gruppen, real gefährlich." Der Fahrrad-Pride soll am 24. Oktober nachgeholt werden.



Wegen der Hitze fällt auch der Brusl Pride am heutigen Donnerstag in Bruchsal aus. Das berichteten die "Badischen Neuesten Nachrichten" (Bezahlartikel). Eigentlich war ein buntes Familienfest auf dem Otto-Opppenheimer-Platz geplant. Stattdessen sollen nun 150 Kugeln Eis gratis verteilt werden.

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Die meisten CSDs finden weiterhin statt

Wie geplant stattfinden sollen am Wochenende bislang die angekündigten CSD-Veranstaltungen in Ahrensburg, Bernau, Erkrath, Greifswald. Gummersbach, Hanau, Hildesheim, Ilmenau, Jüchen, Leutkirch, Lüchow, Marburg, Meldorf, Mülheim, München, Nordenham, Offenburg, Quickborn, Rastatt, Schleswig, Siegburg, Soest, Stade, Torgau, Weimar, Winsen und Würzburg.



"Nur bei einem Hitzegewitter oder anderen akuten Wettergefahren müssten wir die Veranstaltung abbrechen oder unterbrechen", erklärte etwa der CSD Offenburg. "Nach aktuellem Stand ist dies jedoch nicht vorhergesagt."

Kürzere Demorouten in mehreren Städten

Viele Veranstalter*innen reagierten jedoch mit kurzfristigen Änderungen. "Wir werden bei der Demo eine stark verkürzte Route laufen", teilte der CSD Wendland in Lüchow mit. Auch andere Veranstalter*innen kündigten deutlich gestraffte Demostrecken an. In Lüchow fahre zudem ein klimatisiertes Fahrzeug in der Parade mit: "Falls es dir also zu heiß ist oder wird, du aber dabei sein willst, steig doch in den Bus!"



Viele Pride-Organisator*innen veröffentlichten konkrete Tipps für den Umgang mit der extremen Hitze. Der CSD Wesermarsch in Nordenham rät den Besucher*innen beispielsweise dazu, ausreichend Wasser zu trinken, Sonnenschutz zu nutzen, Kopfbedeckung und Sonnenbrille zu tragen sowie Pausen im Schatten zu machen. "Achtet aufeinander und sprecht Menschen an, die Hilfe benötigen", so die Veranstalter*innen auf Instagram. "Falls ihr euch unwohl fühlt oder Unterstützung braucht, sind unser Awareness-Team und die Helfer*innen jederzeit für euch da."



Der CSD Ahrensburg ruft die Teilnehmer*innen explizit zum Verzicht auf Alkohol auf, "da die Kombination mit Hitze schnell gefährlich werden kann". Für den Notfall habe man am Anfang und Ende der Demo Wasser bei den Fahrzeugen.



Manche Pride-Veranstalter*innen haben sich mit der Hitze kreativ arrangiert: Der CSD Hanau plant zur Abkühlung der Teilnehmer*innen etwa "Regenbogen-Wasserspiele". Der CSD München empfiehlt den Besucher*innen, Badesachen mitzubringen. (mize)