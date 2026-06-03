Ein Monat Sichtbarkeit: Berliner "Pride Month" startet

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Archivbild: Partytruck beim Berliner CSD (Bild: Jörg Kanngießer / wikipedia)

Einen Monat lang will die queere Community in Berlin mit dem Pride Month" für mehr Sichtbarkeit und Gleichberechtigung werben. Der Monat mit zahlreichen Veranstaltungen beginnt am (heutigen) Donnerstag, Höhepunkt ist die große Parade zum Christopher Street Day (CSD) am 25. Juli.

Der "Pride Month" Berlin wurde 2021 vom Berliner CSD e.V. ins Leben gerufen, "um aktuellen Themen der queeren Community mehr Raum zu geben". In diesem Jahr gibt es Ausstellungen, Fahrrad-Stadtführungen, Podiumsdiskussionen, Konzerte und natürlich Partys.

Mit Blick auf die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist eine "Queere Wahlarena mit den Spitzen der Politik" geplant. Am 24. Juli lädt die Marienkirche zu einem "CSD-Gottesdienst: Liebe braucht die Community".

Ein weiterer Höhepunkt ist das 32. Lesbisch-schwule Stadtfest am Nollendorfplatz am 18. und 19. Juli. Am 23. Juli findet der Canal Pride statt: Zahlreiche Schiffe sind als Demonstration und Party auf der Spree unterwegs. Der Dyke*March Berlin  eine Demonstration für lesbische Sichtbarkeit  startet am Vorabend des Berliner CSD am 24. Juli.

Der Berliner Christopher Street Day ist eine der größten Veranstaltungen der queeren Community in Europa. Der CSD erinnert an die Aufstände der queeren Community in der Christopher Street in New York City (USA) von 1969. (cw/dpa)

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