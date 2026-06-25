

Einsatzkräfte am Mittwoch am Tatort (Bild: IMAGO / Independent Photo Agency Int.)

Heute, 11:45h 2 Min.

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Ein 63 Jahre alter Mann hat in Italien seine Ehefrau und seinen Sohn erschossen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Behörden am Mittwoch in der 31.000-Einwohner-Gemeinde Camaiore in der Toskana. Möglicherweise gab es einen homophoben Hintergrund. Der Verdächtige wurde festgenommen und wegen zweifachen vorsätzlichen Mordes vernommen.



Nach offiziellen Angaben tötete der Mann die 52 Jahre alte Frau und den 24 Jahre alten Sohn mit einem Jagdgewehr im Garten des Familienhauses. Anschließend habe er das Gewehr wieder im Haus verstaut, auf die alarmierten Carabinieri gewartet und sich von ihnen widerstandslos festnehmen lassen.



Medienberichten zufolge hatte der Mann zunächst auf den Sohn geschossen und dann auf seine Ehefrau, die ihn schützen wollte.

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Homophobie als Motiv?

Das genaue Motiv ist bislang nicht geklärt. Italienische Medien berichteten unter Berufung auf Nachbarn und Verwandte von länger andauernden familiären Spannungen. Mehrere Medien stellten zudem einen möglichen Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung des Sohnes her. Der Vater soll diese demnach nicht akzeptiert haben.



Verwiesen wird dabei auf einen älteren Beitrag des Sohnes in sozialen Netzwerken aus dem Jahr 2022. Darin soll er sich über die schwierige Beziehung zum Vater geäußert und geschrieben haben, dieser sehe ihn lieber tot als homosexuell. Auch in weiteren Berichten habe der Amateur-Sänger, der in sozialen Netzwerken den Künstlernamen Michelangelo und den Nachnamen der Mutter genutzt haben soll, von der Homophobie des Mannes berichtet, während er sich anerkennend über die Unterstützung der Mutter geäußert habe. (cw/dpa)