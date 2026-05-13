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Marianne Rosenberg (Bild: Seregel)

Schlagersängerin Marianne Rosenberg hat kurzfristig ihren Auftritt am Samstag beim Kölner "Rainbow Festival" abgesagt. "Leider konnten seitens des Veranstalters nicht alle vertraglich vereinbarten Bedingungen für den Auftritt rechtzeitig umgesetzt werden", verlautbarte die Webseite der 71-Jährigen am Mittwoch. "Mariannes Produktionsfirma hat den Auftritt deshalb aus vertraglichen Gründen absagen müssen."

Ihre Fans aus Köln und Freunde sollten aber nicht traurig sein, so die Sängerin, deren Hit "Er gehört zu mir" im letzten Jahr 50 Jahre alt wurde (queer.de berichtete). "Ich komme wieder in diese tolle Stadt. Versprochen!" Nach einer Clubtour und weiteren Konzerten in den letzten Monaten listet die Webseite keine bevorstehenden Termine.

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Das queere Festival am Fühlinger See eine Woche vor dem großen Cologne-Pride-Wochenende hatte die Verpflichtung der Sängerin bereits direkt nach seiner Premiere im letzten Jahr bekannt gegeben. Damals waren unter anderem die No Angels und die Village People vor rund 22.000 Menschen aufgetreten (queer.de berichtete).

Instagram / rainbowfestival.koeln
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In diesem Jahr sind unter anderem die No Angels, Omar Rudberg, Boney M., Alphaville oder die Vengaboys angekündigt, auf einer weiteren Bühne unter anderem DJ Felix Jaehn und HBz. Auf die Rosenberg-Absage reagierten die Kanäle der Veranstaltung bislang nicht, allerdings auf die bevorstehende Hitze: So ist ein "Human Carwash", eine Gruppendusche, auf dem Festivalgelände geplant, auch werde es kostenfreie Wasserstellen geben.

Aufgrund der Hitze wurden für dieses Wochenende bislang bereits einige CSDs abgesagt (queer.de berichtete). (cw)

Links zum Thema:
» Webseite "Rainbow Festival"

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