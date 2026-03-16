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Sozialminister Oliver Hildenbrand (Bild: Ministerium für Soziales, Arbeit und Gesundheit Baden-Württemberg)

Baden-Württembergs Sozialminister Oliver Hildenbrand hat beim ersten CSD-Landesempfang der neuen Landesregierung rund 200 Gäste im Kursaal in Stuttgart-Bad Cannstatt begrüßt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung am Dienstag stand die weitere Umsetzung des Aktionsplans "Für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden-Württemberg".

"Queeres Leben braucht Schutz, Sicherheit und Solidarität. Gerade jetzt", sagte der Minister des Grünen-geführten Sozialministeriums. Die Landesregierung werde den Aktionsplan weiter konsequent umsetzen und setze sich für gleiche Chancen und gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen ein.

Unter den Gästen waren zahlreiche Vertreter*­innen der queeren Community aus ganz Baden-Württemberg. Geförderte Projekte aus dem Land stellten ihre Arbeit vor und zeigten, wie sie zur Umsetzung des Aktionsplans beitragen. Auch das landesweit tätige Queere Netzwerk Baden-Württemberg präsentierte seine Arbeitsschwerpunkte. Künstlerische Beiträge ergänzten das Programm. (cw)

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