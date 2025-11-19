Queere Bücher im Schaufenster: Kot-Attacke auf Stadtbibliothek

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58534

Thun

Stadtbibliothek Thun (Bild: Astronomik2005 / wikipedia)

Unbekannte haben das Schaufenster der Stadtbibliothek Thun im Schweizer Kanton Bern mit Kot beschmiert. Dort waren zum Zeitpunkt der Tat queere Bücher zum Pride Month ausgestellt, wie die Zeitung "20 Minuten" berichtete.

Auf den Vorfall aufmerksam gemacht hatte zunächst ein Passant, der in der Nacht zu Montag zufällig an der Bibliothek vorbeikam. "Es hat schon von Weitem nach Fäkalien gestunken", zitierte das Blatt den 29-Jährigen. "Ein Schaufenster war mit braunem, ekligem Kot beschmiert."

Die Stadtbibliothek selbst erfuhr erst durch die Anfrage der Zeitung von dem Vorfall  die Bibliothek war am Montag geschlossen. "Die Verantwortlichen haben das verschmutzte Schaufenster am Dienstag bemerkt", sagte Stadtsprecherin Daniela Lüpold. Die Scheibe solle so rasch wie möglich gereinigt werden. Auch die queeren Bücher sollen dort weiterhin im geplanten Zeitraum ausgestellt werden.

Laut der Kantonspolizei Bern wurde bislang keine Strafanzeige gestellt. Das Beschmieren des Schaufensters könne jedoch rechtliche Konsequenzen haben, erklärte eine Sprecherin  als Verunreinigung fremden Eigentums oder als Sachbeschädigung. Die genaue rechtliche Einordnung hänge von den Umständen des Einzelfalls ab.

Nina Ramseier, Co-Leiterin der Beratungsstelle Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus, hält einen diskriminierenden Hintergrund für möglich: "Es ist grundsätzlich denkbar, dass das Beschmieren einer Bibliothek, die LGBTQI+-Literatur ausgestellt hatte, einen diskriminierenden Hintergrund aufweisen könnte." Öffentliche Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ist in der Schweiz seit 2020 strafbar. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Thun
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Schweiz
04.06.26 | Bild des Tages
Wirbel um Regenbogen-Landebahn in der Schweiz
27.05.26 | Unterstützung einer Regierungsinitiative
Schweiz: Evangelische und katholische Kirche für Verbot von "Konversions­therapien"
10.12.25 | Tatjana Haenni
Überraschung bei RB Leipzig: Lesbische Schweizerin wird Club-Chefin
01.12.25 | "Es ist Zeit für mich, mich zu öffnen"
Schweizer Tennisprofi Mika Brunold outet sich als schwul
19.11.25 | Süß!
"Bachelor" nach Coming-out von trans Kandidatin: "Für mich bist du eine Frau"
19.11.25 | Bisexuelle Fußballerin
Alisha Lehmann berichtet über Einbruch
-w-
Neu auf queer.de
Schweiz
Queere Bücher im Schaufenster: Kot-Attacke auf Stadtbibliothek
Fußball-WM 2026
Klopp über Nmechas Gebetskreis: Ungewöhnlich und wunderschön
Statistisches Bundesamt
Mehr Scheidungen bei homo­sexuellen Paaren
Türkei
Haftbefehle und Zensur vor Nato-Gipfel und CSD
Gewinnspiel
Mukbang  Sünde geht durch den Magen
Wilgefortis
Eine Conchita Wurst des Mittelalters als queere Heilige?
Fußball-WM
Zum "Pride Match" wollen die Trainer nichts sagen
Das Verblassen des Regenbogens
Vermisst ihr auch das Rainbow-Washing?