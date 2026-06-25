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Die Organisator*­innen des CSD in Paris haben am Freitag die für Samstag geplante Großveranstaltung abgesagt. Sie folgten damit einer Verfügung der Polizei. Der CSD, der größte des Landes und einer der größten in Europa, soll im September nachgeholt werden.



Die Polizei hatte mit der Hitzewelle argumentiert, die die Rettungsdienste und Krankenhäuser in der französischen Hauptstadt an ihre Grenzen gebracht hat. Auch andere Großveranstaltungen wie das Musikfestival Solidays ‌und eine Sportevent fielen der Hitze zum Opfer.



Auch die Veranstaltenden des CSD in Lyon sagten am Freitag den CSD für Samstag ab und kündigten einen Nachholtermin im September an.

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Wetter-Chaos auch in Deutschland

Auch in Deutschland fielen mehrere Prides der Hitze zum Opfer (queer.de berichtete). Abgesagt bzw. verschoben wurden die CSDs in Nürtingen, Bramsche, Bernau, Hanau, Torgau, Bruchsal (bereits am Donnerstag) und Ilmenau (Sonntag) sowie der Fahrrad-Pride in Potsdam und der Alternative Pride in Greifswald.

Verkleinerte Routen oder eine Verlegung in ein Zentrum gibt es in Soest, Lüchow, Weimar, Hildesheim, Offenburg und Ahrensburg. Weiter stattfinden werden etwa der CSD in München und ein weiteres dutzend Prides. Interessierte sollten die sozialen Kanäle der CSDs sowie Wetterwarnungen beachten. (cw)