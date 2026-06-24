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Das Plakat zum Party-Event

Am 11. Juli 2026 öffnet der MS Connexion Complex in der Angelstraße 33 in Mannheim ab 22 Uhr seine Türen für das spektakuläre Event "MEGA CSD GAYWERK meets IRRENHOUSE". Die Veranstalter versprechen ein rauschendes Fest der Vielfalt, Freiheit und Lebensfreude, das dich bis in die frühen Morgenstunden mitreißt.



Auf fünf einzigartigen Dancefloors erwartet die Besucher ein musikalisches Feuerwerk für wirklich jeden Geschmack:

● Pop & Charts

● Techno & Techhouse

● Hard & Industrial Techno

● Hip Hop & R'n'B

● Gay Classics & Trash (80er, 90er, 2000er)



Dazu sorgen mitreißende Drag-Performances und sexy Dancers für echte Showmomente. Wer zwischendurch frische Luft schnappen oder neue Leute kennenlernen möchte, findet im großzügigen Outdoor-Bereich den perfekten Platz zum Entspannen und Socializen.



Seit über 40 Jahren ist das "GAYWERK" eine feste Institution und zählt heute zu den größten queeren Mega-Events Europas. Mit seinem Mix aus erstklassigem Sound, diskreten Playrooms und spektakulären Überraschungen zieht es jedes Jahr Gäste aus dem gesamten Kontinent in die Quadratestadt.



Tickets sind im Vorverkauf über queerdelta.de oder an der Abendkasse erhältlich. (cw/pm)