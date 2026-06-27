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Hella von Sinnen hat eine Faszination für Astrologie (Bild: Willi Weber Fotografie)

Entertainerin Hella von Sinnen fragt neue Bekanntschaften nach ihrem Sternzeichen aus  und das nach eigenen Angaben schon seit mehr als einem halben Jahrhundert. Sie habe eine Faszination für Astrologie, sagte die lesbische Moderatorin der Deutschen Presse-Agentur. Das habe mit ihrer Mutter zu tun, die ein ähnliches Interesse gehabt habe.



"Ich selbst bin ein Wassermannmädchen mit Skorpion-Aszendent und habe ab meinem zwölften Lebensjahr wirklich jeden, den ich getroffen habe, nach seinem Sternzeichen gefragt", sagte von Sinnen. Mittlerweile ist sie 67 Jahre alt.



"Zum Glück bin ich klug genug zu wissen, dass man Menschen nicht komplett aufgrund einer einfachen Charaktereigenschaftsprognose kategorisieren sollte. Dennoch finde ich es unglaublich spannend, dass ich bei Löwen, Schützen, Jungfrauen oder Fischen durchaus ähnliche charakterliche Eigenschaften oder sogar bestimmte Äußerlichkeiten feststelle", sagte von Sinnen. Derartige Beobachtungen seien ein herrlicher Anlass, um mit völlig fremden Menschen ins Gespräch zu kommen  sie habe das selbst in Kölner Kneipen erlebt. "Wenn ich jemanden nach zehn Minuten fragte, ob er vielleicht Steinbock sei, und dies stimmte, können Sie sich vorstellen, dass das Eis sofort gebrochen war."

Die 67-Jährige aus Gummersbach wurde als Komikerin, Moderatorin und Entertainerin bekannt  unter anderem mit der RTL-Show "Alles Nichts Oder?!" und dem Comedy-Quiz "Genial daneben".



Ihr neustes Projekt ist ein eigener Podcast. "Gestatten, von Sinnen!" erscheint immer freitags. Von Sinnen spricht dort mit prominenten Gästen, etwa Mike Krüger (queer.de berichtete).



Auf die Frage, ob sie gerne mal Bundeskanzler Friedrich Merz als Gast im Podcast hätte, sagte von Sinnen: "Das Sternzeichen Skorpion gehört bei mir definitiv zu den Favoriten, denn ich finde Skorpion-Männer und Skorpion-Weiber gleichermaßen klasse. Auch deshalb würde ich mich sehr für Friedrich Merz als Gast in meinem Podcast interessieren, da er eben ein solcher Skorpion-Mann ist." Zudem wäre es natürlich interessant zu erfahren, wie es sich anfühle, "politisch dermaßen in die Fresse" zu kriegen. "Dafür braucht man ein enormes Durchhaltevermögen, und es wäre unheimlich spannend, darüber ausführlich zu sprechen", sagte von Sinnen über Merz.



Astrologie ist eine Pseudowissenschaft, die empirisch widerlegt ist. (cw/dpa)