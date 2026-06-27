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Wien

Trans Box-Promoterin Etchika Pollex in ihrer Wohnung erstochen

Die deutsche Box-Promoterin Etchika Pollex ist in Wien erstochen worden. Freund*innen fanden die 70-jährige trans Frau tot in ihrer Wohnung. Ihr flüchtiger Mitbewohner wird per Fahndung gesucht.


Archivfoto: Etchika Pollex bei einer Pressekonferenz im März 2018 in Berlin (Bild: IMAGO / Berlinfoto)

Die deutsche Box-Promoterin und Buchautorin Etchika Pollex ist tot. Die 70-Jährige wurde am Mittwochabend von Freund*innen leblos in ihrer Dachgeschosswohnung nahe des Wiener Naschmarkts aufgefunden. Nach Angaben der Wiener Polizei wurden Pollex mit mehreren Messerstichen getötet.

Die Freund*innen hatten die 70-Jährige über längere Zeit nicht erreichen können, bevor sie die Wohnung aufsuchten. Das Motiv der Tat ist bislang unklar. Nach ihrem Mitbewohner, der seit der Tat verschwunden ist, wird gefahndet. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen Tschetschenen handeln.

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Bekannte Figur in der deutschen Boxszene


Pollex' Autobiografie "Etchi" erschien im September 2025 im Hollitzer Verlag

Etchika Pollex war in der deutschen Box-Szene eine bekannte Figur. Geboren in der DDR, floh sie vor dem Mauerfall aus Ost-Berlin  nach eigenen Angaben im Kofferraum eines Autos. Im Westen baute sie sich zunächst als Unternehmerin in der Pflegebranche und später als Box-Promoterin ein erfolgreiches Leben auf. Erst mit über 60 Jahren unterzog sie sich in Thailand geschlechts­angleichenden Operationen und lebte fortan als Etchika. Ihr Leben beschrieb sie im vergangenen Jahr in der Autobiografie "Etchi".

Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer, zeigte sich erschüttert. "Das war schon eine schillernde Persönlichkeit", sagte er gegenüber dem Wiener Portal Heute.at "Sie hatte immer einen großen Auftritt, ist aber auch auf die falschen Leute reingefallen und ausgenutzt worden." Zuletzt habe er Pollex im April bei einem Box-Event getroffen.

Auch der frühere Weltmeister Karo Murat trauert. "Ich bin zutiefst traurig. Denn sie war auch ein großer Sponsor für meinen IBO-Weltmeisterschaftskampf", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Erste letzte Woche machte sie ihre neue Liebe öffentlich

Pollex hatte Wien erst vor einigen Jahren zu ihrer neuen Heimat gemacht, nachdem sie eine Trennung hinter sich gebracht hatte. Zuletzt schien sie wieder Glück gefunden zu haben. In einem TikTok-Video, das sie wenige Tage vor ihrem Tod veröffentlichte, sagte sie: "Mein Leben hat eine wunderschöne Wendung genommen."

@etchika

#outfit #Transgender #aufgeben ist keine Option

Melancholic  Perfect, so dystopian
TikTok / Etchika Pollex
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Zugleich sprach sie von einer schwierigen Situation mit ihrem Lebenspartner, zeigte sich jedoch zuversichtlich: "Unsere Liebe ist wunderbar." Es war ihr letzter öffentlicher Auftritt in den sozialen Medien.

Die Ermittlungen der Wiener Polizei dauern an. (cw)

Links zum Thema:
» Die Autobiografie "Etchi" bei amazon.de 

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