Hamms Oberbürgermeister heiratet Lebensgefährten

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Marc Herter ist seit 2020 Oberbürgermeister von Hamm (Bild: SPD Hamm)

Der Hammer Oberbürgermeister Marc Herter (SPD) hat am Freitag seinen langjährigen Partner Sascha Ramsel geheiratet. Das berichtete der "Westfälische Anzeiger". Der Traugottesdienst fand in der Pfarrkirche St. Antonius von Padua in der Bauerschaft Geithe statt. Rund 150 Gäste feierten das scjhwule Paar vor der Kirche.



Spalier standen Abordnungen mehrerer Hammer Karnevalsvereine, darunter die Prinzengarde der KG Rietberg und die Garden der KG Grün-Weiß 1961  bei der beide "Senatoren" sind.



Der 52-jährige Herter ist seit 2020 Oberbürgermeister der 180.000 Einwohner*­innen zählenden Stadt Hamm, zuvor war er Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags. Im vergangenen September wurde er im ersten Wahlgang mit 63,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt (queer.de berichtete). Sein 37-jähriger Ehemann Ramsel ist Studienrat am Gymnasium Hammonense, wo er Biologie und Latein unterrichtet. Das Paar lebt im Hammer Stadtbezirk Uentrop.

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Marc Herter engagiert sich offen für queere Themen. Er hat sich in Medien zur Ansicht bekannt, dass "queer zu leben" selbstverständlich sein sollte ohne besondere Kennzeichnung wie einen Coming-Out-Day. (cw)

