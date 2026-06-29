"Ich will 'nen Cowboy als Mann": Gitte Hænning wird 80

Heute, 07:01h 4 Min.

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"Den von nebenan", von der Bundesbahn, wollte sie nicht  sondern lieber einen Cowboy. Nicht weil er schießen, sondern, weil "so ein Cowboy küssen kann". So zumindest sang es Schlagerstar Gitte Hænning in dem Lied "Ich will 'nen Cowboy als Mann", das sie 1963 in Deutschland berühmt machte. Als Teenager landete sie damit einen Nummer-Eins-Hit in den deutschen Charts. Seitdem hat sich die Dänin zigmal neu erfunden, trat als Jazzsängerin, Musicaldarstellerin und Schauspielerin auf. Zum 80. Geburtstag an diesem Montag (29. Juni) blickt Hænning weiter nach vorn  inklusive Jubiläumsprogramm.



Dabei begann ihre Karriere im Rampenlicht schon vor mehr als sieben Jahrzehnten. Als Achtjährige stand Hænning in ihrer Heimat Dänemark zunächst gemeinsam mit ihrem Vater, dem Liedermacher Otto Johansson, auf der Bühne. Nach der Zeit als Kinderstar fand sie zunächst auch als junge Erwachsene im fluffig-leichten Schlager-Genre ein Zuhause. Im Duett mit Rex Gildo sang sie sich in den 1960er Jahren in die Herzen von Millionen. In Songs wie "Vorm Stadtpark die Laternen" schmachteten sich die beiden in der Öffentlichkeit an  waren aber nie ein Paar.



| Direktlink | Gitte Hænning im Duett mit Rex Gildo

Hænning lehnte Scheinehe mit Rex Gildo ab



Vor vier Jahren enthüllte Gitte Hænning in einem Interview, dass Rex Gildos Produzent und heimlicher Lebenspartner ihr eine Ehe mit dem schwulen Schlagersänger empfohlen habe: "Sie wollten aus uns tatsächlich ein Liebespaar machen", so Hænning. Sie habe aber Nein gesagt: "Die Presse braucht natürlich solche Geschichten, aber mir gefiel das nicht" (queer.de berichtete).



"Ich bin bestimmt ein Typ, wo Männer sagen, oh ja, in die kann man sich verlieben", sagt Hænning im Interview der Deutschen Presse-Agentur zu ihrem 80. Geburtstag. Das deutsche Publikum jedenfalls war gleich schockverliebt in die Dänin mit ihrem herrlichen Akzent. 1973 trat sie für Deutschland sogar beim Eurovision Song Contest (ESC) an. Mit "Junger Tag" wurde sie in Luxemburg Achte.



Hænning bleibt nicht bei einer Sache, sie will sich "immer neu erfinden", das scheint so etwas wie ihr Lebens-Mantra zu sein. Vom Schlager kommt sie zu Pop und Jazz, spielt in ihrer Wahlheimat Berlin in dem Musical "Shakespeare & Rock'n'Roll" mit und feiert nach der Jahrtausendwende mit der Show "Gitte, Wencke, Siw" mit ihren skandinavischen Kolleginnen Wencke Myhre und Siw Malmkvist einen Erfolg.

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"Man kann nicht immer erste Klasse fliegen"

In ihrer langen Karriere habe sie zwar nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen erlebt  aber alles andere wäre ja auch langweilig, sagt sie heute der Deutschen Presse-Agentur: "Man kann nicht immer erste Klasse fliegen." Obwohl sie an diesem Tag schon einige Interviews und eine Probe vor der Presse hinter sich hat, wirkt sie im Gespräch freundlich, zugewandt  und voller Energie. Ihr Leben beschreibt sie als Entdeckungsreise. An den Ruhestand denkt sie nicht. Was Hænning kurz vor ihrem 75. im Interview sagte, gilt heute noch: "Arbeiten ist etwas Schönes! Ich glaube auch, dass es gesund ist."



Dabei habe sie vor allem eines über all die Jahre getragen: "Die Liebe ist immer das Wichtigste für mich gewesen", sagt Hænning. Sie habe stets den Wunsch gehabt, Menschen und das Leben wirklich zu erleben. Genau das müsse sich auch in ihrer Musik widerspiegeln. Wenn sie arbeite, wolle sie dabei etwas empfinden.





| Direktlink | Gitte mit ihrem Jubiläumsprogramm im Tipi am Kanzleramt in Berlin

Während der Probe für ihr Jubiläumsprogramm singt Hænning genau so: mal weich, mal kraftvoll, immer emotional. Zwischen den Liedern sagt sie zu den Zuhörer*innen: "Wir sind stark. Was wir nicht sind, können wir noch werden." Für die Dänin gilt das auch mit 80 noch.

Auch der Bundespräsident gratuliert

Zu ihrem Geburtstag gratulierte der Sängerin auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. "Ihre Musik, liebe Gitte Hænning, begleitet mich nahezu mein Leben lang", schrieb Steinmeier laut Mitteilung. "Bei allem Erfolg in der Welt des Schlagers, der Popmusik und des Musicals sind Sie einem Musikgenre aber immer treu geblieben: dem Jazz."



Der Bundespräsident verwies zudem darauf, dass Gitte schon Anfang der 1960er Jahre nach Deutschland gezogen sei. "Dieser Schritt war mutmaßlich Ihrer musikalischen Karriere geschuldet. Aus meiner Sicht war es auch ein mutiger und ein wichtiger Schritt. Es war ein Schritt einer Dänin, der hierzulande gewiss als Geste des Aufeinanderzugehens, der Verständigung und vielleicht auch der Versöhnung wahrgenommen wurde." (cw/dpa)