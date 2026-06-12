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Vor der Gemeindebibliothek in Büsum (Kreis Dithmarschen) sind erneut Regenbogen­flaggen gestohlen worden. Es ist bereits der zweite Diebstahl innerhalb weniger Tage, wie die Gemeinde mitteilte. Die Flaggen waren anlässlich des Pride Month als Zeichen für Vielfalt aufgehängt worden.



Die Gemeinde Büsum sowie die Initiative "Büsum bleibt bunt" reagierten mit scharfer Kritik auf den erneuten Vorfall und werteten ihn als Angriff auf die offene und demokratische Gesellschaft.

Bürgermeister Oliver Kumbartzky (FDP) zeigte sich empört: "Der Diebstahl der Flaggen ist ein respektloser Akt gegen unsere Wertegemeinschaft", sagte er. Büsum sei ein weltoffener Ort, an dem Diskriminierung und Ausgrenzung keinen Platz hätten. Man werde nicht zulassen, dass die Vielfalt in der Gemeinde angegriffen werde, so Kumbartzky weiter. Die Haltung für ein tolerantes Miteinander lasse sich nicht stehlen.



Die Gemeinde kündigte an, die gestohlenen Flaggen erneut zu ersetzen, und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese bittet Zeug*­innen sowie Personen mit Hinweisen, sich bei der örtlichen Dienststelle oder der Gemeindeverwaltung zu melden. (cw)