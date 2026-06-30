Cara Delevingne bestätigt Kurzromanze mit Amber Heard

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Über zehn Jahre hielt sich die Spekulation, nun räumt Cara Delevingne (33) selbst damit auf: Das britische Model war einst tatsächlich mit US-Schauspielerin Amber Heard (40) liiert. Im "The Louis Theroux Podcast" sprach Delevingne offen über die gemeinsame Geschichte. 2016 hatten die beiden für Schlagzeilen gesorgt, als sie kurz nach Heards Scheidung von Johnny Depp (63) gemeinsam in London gesichtet wurden. "Wir standen uns lange Zeit nah, und als sie sich dann scheiden ließen, ja, da waren wir miteinander verbandelt", sagte Delevingne.

Begonnen hat alles am Filmset

Die Verbindung reichte demnach bis 2013 zurück. Damals standen Delevingne, Heard und Depp gemeinsam für den Krimi "London Fields" mit Billy Bob Thornton vor der Kamera. Hinter den Kulissen ging es laut Delevingne um andere Spannungen.



Theroux brachte die "Sache mit Johnny Depp" zur Sprache und mutmaßte, dieser sei "von der Vorstellung, dass Amber vielleicht mit dir schläft, in den Wahnsinn getrieben" worden. Delevingne wich nicht aus: Depp sei während der Dreharbeiten "ziemlich von Eifersucht zerfressen" gewesen. Der Dreh lag zwei Jahre vor der Hochzeit des Paares.



Auch andere im Spiel



"Zu diesem Zeitpunkt ist nichts passiert", stellt das Model allerdings klar. "Später, nach ihrer Scheidung, schon, schätze ich. Nein, ich schätze nicht. Ich weiß es. Ja." Exklusiv war die Verbindung aber nicht: Die frisch geschiedene Heard sei "auch mit anderen Menschen zusammen" gewesen, so Delevingne, ohne Namen zu nennen. Theroux half nach: "Na ja, mit Elon [Musk]." Delevingnes Antwort: "Na bitte."

Vom Liebesgeflecht zum Gerichtssaal

Der spätere Rechtsstreit zwischen Depp und Heard sorgte weltweit für Aufsehen. 2019 verklagte Depp seine Ex-Frau, nachdem sie in einem Gastbeitrag für die "Washington Post" angegeben hatte, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Im Verleumdungsprozess 2022 wurden Depp 15 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen  eine Summe, die später nach unten korrigiert wurde.



Heard hat sich inzwischen aus Hollywood zurückgezogen und lebt heute mit ihren drei Kindern in Madrid: Tochter Oonagh (5) sowie den im Mai 2025 geborenen Zwillingen Agnes und Ocean. (cw/spot)