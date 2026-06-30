Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58577

Jahrzehntealtes Gerücht

Cara Delevingne bestätigt Kurzromanze mit Amber Heard

Cara Delevingne hat eine jahrelange Spekulation bestätigt: Sie war einst mit Johnny Depps Ex Amber Heard liiert. Im Podcast von Louis Theroux sprach das queere Model offen über die Beziehung  und über Depps riesige Eifersucht.


Über Cara Delevingne (r.) und Amber Heard gab es jahrzehntelange Liebesgerüchte  nun wurden diese von dem Model bestätigt (Bilder: (cc) MINK MGMT / wikipedia / (cc) Gage Skidmore / wikipedia)

Über zehn Jahre hielt sich die Spekulation, nun räumt Cara Delevingne (33) selbst damit auf: Das britische Model war einst tatsächlich mit US-Schauspielerin Amber Heard (40) liiert. Im "The Louis Theroux Podcast" sprach Delevingne offen über die gemeinsame Geschichte. 2016 hatten die beiden für Schlagzeilen gesorgt, als sie kurz nach Heards Scheidung von Johnny Depp (63) gemeinsam in London gesichtet wurden. "Wir standen uns lange Zeit nah, und als sie sich dann scheiden ließen, ja, da waren wir miteinander verbandelt", sagte Delevingne.

- Werbung -
Video - KLM ist offizieller Airline-Partner von WorldPride Amsterdam 2026

Begonnen hat alles am Filmset

Die Verbindung reichte demnach bis 2013 zurück. Damals standen Delevingne, Heard und Depp gemeinsam für den Krimi "London Fields" mit Billy Bob Thornton vor der Kamera. Hinter den Kulissen ging es laut Delevingne um andere Spannungen.

Theroux brachte die "Sache mit Johnny Depp" zur Sprache und mutmaßte, dieser sei "von der Vorstellung, dass Amber vielleicht mit dir schläft, in den Wahnsinn getrieben" worden. Delevingne wich nicht aus: Depp sei während der Dreharbeiten "ziemlich von Eifersucht zerfressen" gewesen. Der Dreh lag zwei Jahre vor der Hochzeit des Paares.

Auch andere im Spiel

"Zu diesem Zeitpunkt ist nichts passiert", stellt das Model allerdings klar. "Später, nach ihrer Scheidung, schon, schätze ich. Nein, ich schätze nicht. Ich weiß es. Ja." Exklusiv war die Verbindung aber nicht: Die frisch geschiedene Heard sei "auch mit anderen Menschen zusammen" gewesen, so Delevingne, ohne Namen zu nennen. Theroux half nach: "Na ja, mit Elon [Musk]." Delevingnes Antwort: "Na bitte."

Vom Liebesgeflecht zum Gerichtssaal

Der spätere Rechtsstreit zwischen Depp und Heard sorgte weltweit für Aufsehen. 2019 verklagte Depp seine Ex-Frau, nachdem sie in einem Gastbeitrag für die "Washington Post" angegeben hatte, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Im Verleumdungsprozess 2022 wurden Depp 15 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen  eine Summe, die später nach unten korrigiert wurde.

Heard hat sich inzwischen aus Hollywood zurückgezogen und lebt heute mit ihren drei Kindern in Madrid: Tochter Oonagh (5) sowie den im Mai 2025 geborenen Zwillingen Agnes und Ocean. (cw/spot)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 111 gewonnen - inklusive 13 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 85 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 111/200
    55,5%
    Stand 30.06.26, 07:30h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt Cara Delevingne
02.06.26 | Neue Karriere
Vom Laufsteg auf die Bühne: Cara Delevingne auf Tournee
01.06.26 | Video des Tages
Cara Delevingne taucht tief in ihre musikalische Welt ein
08.05.26 | Neuerliches Coming-out
Cara Delevingne outet sich als lesbisch  und teilt gegen Männer aus
01.10.25 | Helen Mirren ebenfalls zu Gast
Fashion Week: Cara Delevingne mit Beatles-Hommage bei Stella McCartney
07.08.25 | Pre-Birthday-Party in Los Angeles
Einstiges It-Girl: Was macht eigentlich Cara Delevingne heute?
07.05.25 | Transparenter Look
Cara Delevingne erscheint in gewagtem Netzkleid bei Filmpremiere
-w-
Neu auf queer.de
Gewinnspiel
KAMERA
Jahrzehntealtes Gerücht
Cara Delevingne bestätigt Kurzromanze mit Amber Heard
Video des Tages
"Wir sind eine WG, aber wir laufen nicht nackig herum"
"Respektloser Akt gegen unsere Wertegemeinschaft"
Büsum: Erneut Regenbogen­fahnen vor Bibliothek gestohlen
Kommentar
Zwangssterilisierung und Genitalverstümmelung: Die Opfer verdienen auch eine Entschädigung!
Neues Album
Madonna kehrt mit "Confessions II" zurück ins Rampenlicht
Bild des Tages
Schwule Kunst im Arbeiter- und Bauernstaat
Griechische Mythologie
Als sich Dionysos in Ampelos verliebt